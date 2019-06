Misleidende brieven rond groepsaankopen doen de ronde Kurt Deman

06 juni 2019

11u00

Bron: mijnenergie.be 2 Energie Almaar meer gezinnen ontvangen brieven van groepsaankopen die de indruk wekken dat ze door hun gemeente of stad zijn georganiseerd. Misleidende termen als ‘de groepsaankoop van de Mechelaars’ of ‘bespaar geld met zoveel mogelijk Brechtenaren’ hebben echter op geen enkele manier een link met de gemeente of stad van de bewoners. Maar hoe merkt u het onderscheid? En zijn groepsaankopen ook echt voordeliger?

Geen link tussen overheid en initiatiefnemer

Van Gent over Herentals tot Scherpenheuvel-Zichem: het Luikse bedrijf Wikipower zaait over het hele land verwarring met zijn correspondentie rond de groepsaankopen voor energie. Verschillende burgers klopten al bij hun gemeente- of stadsbestuur aan met vragen over de vermeende samenwerking met de commerciële initiatiefnemer. Die blijkt volledig onbestaand, wat de overheden ook via hun websites duidelijk maken. “Wij staan als gemeentebestuur niet garant voor de kwaliteit van het aanbod, de prijzen en de dienstverlening”, valt onder meer ondubbelzinnig op de website van de gemeente Brecht te lezen. “Dit is geen actie van ons, maar van een privébedrijf uit Luik”, klinkt het in een verklaring op de website en de Facebookpagina van de gemeente Scherpenheuvel-Zichem. “Onze inwoners krijgen de indruk dat het initiatief komt van of een andere overheid, maar dat is niet zo. Momenteel organiseren wij geen groepsaankoop van aardgas en elektriciteit.”

Hoe herkent u ze?

Commerciële bedrijven proberen met behulp van dergelijke brieven in te spelen op de groepsaankopen die overheden elders wél organiseren. Ze denken op die manier extra vertrouwen te wekken bij de inwoners. Toch kunt u die commerciële brieven vrij eenvoudig onderscheiden. Hoe? Omdat ze geen overheidslogo bevatten - dat zou strafbaar zijn - en u op de website van uw lokale overheid ook geen verdere uitleg zal terugvinden. Twijfelt u toch? Dan kan u natuurlijk altijd even aankloppen bij de informatiedienst van uw gemeente of stad.

Lees ook: Groepsaankopen bieden geen garantie op voordeligste tarief

Groepsaankoop versus individueel vergelijken

Wie op zoek is naar de allergoedkoopste prijs op de markt, doet er trouwens ook goed aan om ook de aanbiedingen van officiële groepsaankopen naast het volledige aanbod op de markt te leggen. Het besparingspotentieel dat de organisator communiceert, komt namelijk vaak niet overeen met het werkelijke voordeel voor u als afnemer. De federale energieregulator Creg wil de initiatieven daarom van naderbij opvolgen. Voor een exacte inschatting doet u er goed aan van uw huidige contract te vergelijken met het actuele marktaanbod. Lees hier hoe u dat het beste aanpakt.

