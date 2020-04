Minister Muylle wil vanaf volgende week opnieuw voluit kortingen in de supermarkten SPS

29 april 2020

20u08

Bron: Belga 10 Consument Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) wil dat de supermarkten vanaf volgende week opnieuw voluit kortingen toelaten. "Ik hoop dat de ministerraad morgen ingaat op de vraag om het verbod op kortingen te schrappen vanaf volgende week, aangezien het moment mij daartoe nu aangewezen lijkt", zegt de minister.

Na de aankondiging van de strenge maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, werden kortingsacties verboden, om het hamsteren tegen te gaan. Momenteel mogen kortingen en promoties in supermarkten wel weer, maar enkel als het gaat om acties die al beslist of in uitvoering waren voor 18 maart.

Intussen kwamen al van her en der berichten over prijsstijgingen in de supermarkten. Die zijn volgens de minister niet alleen het gevolg van de coronacrisis of van woekerprijzen in de supermarkt. Ze wees erop dat de inflatie voor voeding tot voor kort heel laag was.



Minister Muylle gaf eerder al aan dat het opnieuw toelaten van kortingen en promoties "onderdeel moet zijn van de heropstart van bedrijven en economie". Maandag start de eerste fase van die heropstart en volgens de minister is het dan ook tijd "om een verdere stap te zetten" en kortingen opnieuw toe te laten. "Als minister bevoegd voor Armoedebestrijding onderschat ik geenszins de impact ervan: mijn mailbox staat trouwens bol van de berichten van bezorgde burgers", zei ze in de Kamercommissie Economie na een vraag van Reccino Van Lommel (Vlaams Belang).

