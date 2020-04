Mini-flesjes voor kleine paasfeestjes

WIT

AANRADER

Zonin Pinot Grigio delle Venezie 20 Ventiterre

Venezie, Italië

Pinot grigio • 2018 • 12%

Carrefour, 1,80 euro (25 cl)

«Meer dan correcte doordrinker»

«Sowieso is de Italiaanse pinot grigio altijd wat vlotter, frisser en toegankelijker dan de Franse pinot gris, die toch kruidiger is. Hier is dat niet anders, met een toffe neus van appelen, peren, citroenzestes, pompelmoes en zelfs wat witsteenfruit. De smaak is sappig — voldoende zuren en citrustoetsen — met ook een leuk bittertje in de afdronk. Zeker voor deze prijs een meer dan correcte doordrinker voor het eerste lenteterrasje of -balkon.»

Serveren bij: aperitief.

AANRADER

Chablis Laroche

Bourgogne, Frankrijk

Chardonnay • 2018 • 12,5%

Delhaize, 7,49 euro (37,5 cl)

«Bijna gastronomisch»

«Heel aangename, verleidelijke neus, zoals die van een frisse chardonnay hoort te zijn, met vooral aroma’s van appel, citroen, een tikje ananas ook — samen met toetsen van verse abrikoosjes en zelfs wat nat krijt. Een mooie mix van tropische en mineralige aroma’s — zonder het minste hout. Een even geslaagd vervolg in de mond: mooie zuren, correct evenwicht met de zachte, rijpfruitige toetsen van vooral appel. Halflange afdronk. Neigt naar gastronomisch niveau.»

Serveren bij: gerookte makreel, vitello tonnato, oesters, kreeft.

Bourgogne Hautes Côtes de Beaune Louis Pierre et Fils

Bourgogne, Frankrijk

Chardonnay • 2016 • 13%

Carrefour, 7,99 euro (37,5 cl)

«Houttoetsen»

«Achter een haast citroengele kleur schuilt een neus met vooral aroma’s van al wat geoxideerde appel, samen met toetsen van peer, abrikoos, amandelen, lichtgeroosterd brood en vanille. Deze wijn lijkt wat hout te hebben gehad. Ook in de mond proef je wat houttoetsen, samen met voldoende fruit. Wel wat droger, maar nog altijd oké en zeker niet te lang meer wachten om leeg te drinken.»

Serveren bij: gebakken vis in botersaus.

Pierre de Préhy (Domaines Brocard) Chablis

Bourgogne, Frankrijk

Chardonnay • 2018 • 12,5%

Carrefour, 6,99 euro (37,5 cl)

«Iets te veel zure naweeën»

«Deze chablis heeft geen houtrijping gekregen, wat vooral voor een appelgedreven neus zorgt, met naast aroma’s van appel ook die van peer en witsteenfruit. De mond is meteen zacht en rond, waarbij ook de zuren en fruittoetsen voldoende gedoseerd en evenwichtig aanwezig zijn. Maar retronasaal duiken net iets te veel zure naweeën op.»

Serveren bij: schaal- en schelpdieren.

Domaines Vinsmoselle

Moselle (Luxemburg)

Rivaner • geen jaartal • 11%

Colruyt, 1,73 euro (25 cl)

«Mooie dorstlesser»

«Vrij licht van kleur, haast waterachtig wit. Neutrale, vrij gesloten neus waarin eerst amper aroma’s te ontdekken vallen. Na een tijdje duiken toch wat aroma’s van appel en limoenzeste op. De mond is aangenaam: sappige aanzet, met een gedoseerde opstoot van zuurtjes, samen met wat toetsen van Granny Smith-appel. Echt een mooie dorstlesser, zeker voor deze prijs.»

Serveren bij: aperitief.

Grand Sud Sauvignon Blanc

Languedoc, Frankrijk

Sauvignon blanc • geen jaartal • 11%

Colruyt, 1,95 euro (25 cl)

«Heel fris serveren»

«De typiciteit van sauvignon blanc is meteen herkenbaar in de neus. Wat groenige aroma’s van pas gemaaid gras, samen met wat toetsen van kiwi, citrus en appel. Het vervolg in de mond is al even typisch: fris en licht, niet te complex, het juiste evenwicht tussen zuren en citrus. Maar let er wel op dit wijntje heel fris te serveren.»

Serveren bij: aperitief, slaatje met geitenkaas, groene asperges.

Saint Véran

Bourgogne, Frankrijk

Chardonnay • 2018 • 12%

Delhaize, 3,49 euro (25 cl)

«Aangename zuren»

«In de neus duiken vooral aroma’s van tropische vruchten op zoals ananas en mango, samen met ook wat toetsen van gele appel, peer en een beetje citroenzeste. De mond wordt vooral gekenmerkt door zestes van citroen, terwijl ook de zuren zich aangenaam en correct tonen. Mooie doordrinker.»

Serveren bij: gemarineerde vis, voorgerechten met groentjes.

ROOD

AANRADER

Domaines Schlumberger Les Princes Abbés

Alsace, Frankrijk

Pinot noir • 2017 • 13%

Delhaize, 6,49 euro (37,5 cl)

«Delicate smaak»

«Vrij lichte, haast doorzichtige granaat­rode kleur. Een mooie neus waarin vooral wilde aardbeien geslaagd opduiken, samen met frambozen en een tikje rozen, maar ook het zurig-snoeperige van rode besjes en een toetsje kruidnagel. In de mond een delicate smaak met lichte en fragiele tannines, maar wel geslaagde zuren die voor heel wat sappigheid zorgen. Met ook een medium afdronk is dit een geslaagde pinot noir.»

Serveren bij: aperitief, ovengebakken kip, stoofpotje met rabarber.

AANRADER

Caves Saint-Pierre

Côtes du Rhône, Frankrijk

Grenache noir, syrah • 2018 • 14,5%

Colruyt, 3,49 euro (37,5 cl)

«Goede prijs-kwaliteit»

«‘Gemaakt met druiven van 50 jaar oude stokken’, prijkt op het etiket. De kleur is medium kersenrood en de neus toont zich alvast kruidig en vol met aroma’s van rijpe kersen, pruimen en bramen, samen met wat aardbeiconfituur, lavendel, zwarte peper en zelfs wat kaneel. Ook de zwoele mond is geslaagd: mooie structuur, correcte tannines, geslaagde zuren. Met op de tong vooral aardbeien. Goede prijs-kwaliteit.»

Serveren bij: gebakken rood vlees, stoofpotjes.

Château Verdignan

Haut-Médoc, Frankrijk

Cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc • 2013 • 13%

Delhaize, 3,99 euro (25 cl)

«Iets té ver»

«Een wat geëvolueerde granaatrode, dakpan-achtige kleur, terwijl ook de neus merkbaar al op jaren is. Met aroma’s van drop, koffie, cacao, zelfs wat karamel en wat gestoofde pruimen — haast geen verse fruittoetsen meer. Deze wijn lijkt al iets té ver, ook in de mond waarbij de geoxideerde smaken als koffie en tabaksblaadjes het fruit helemaal hebben weggeduwd. Een beetje uitdrogend en niet langer sappig. Jammer voor deze prijs.»

Serveren bij: (uitsluitend) stoofpotjes.

Viña Tarapaca

Valle Central, Chili

Merlot • 2019 • 13%

Colruyt, 3,09 euro (37,5 cl)

«Vlot wijntje»

«Vrij intense, jeugdige kersenrode kleur, met in de neus vooral veel groene ‘peperigheid’, samen met aroma’s van verse rode pruimen, maar op wat kersen na ook net iets te veel eentonigheid. De smaak start vlot, met opnieuw die groene pepers, pruimen en kers. De tannines zijn zacht en mild, de zuren geslaagd. Al lijkt hier wel een tikje cabernet sauvignon aan toegevoegd. Vlot wijntje.»

Serveren bij: gegrilde courgettes, eenvoudige pastagerechten.

Viña Zamporia

Valle Central, Chili

Carmenère • 2017 • 13%

Carrefour, 3,99 euro (37,5 cl)

«‘Groenige’ toetsen»

«Carmenère is een typisch Chileense druif, maar door het groenige karakter ook minder toegankelijk. Ook hier duikt vanachter een intens rode kleur een ‘groenige’ neus op met snoepe­rige aroma’s van bramen, cuberdons, viooltjes, rode kersen, samen met wat peperigheid. De mond start vlot, zacht en rond, met opnieuw wat groenige toetsen, al storen die niet echt omdat er nog voldoende fruittoetsen aanwezig zijn. Geen grote wijn, maar best een toegankelijke carmenère.»

Serveren bij: pastagerechten met tomaat.

Château Plantey-de-la-Croix

Haut-Médoc, Frankrijk

Merlot, cabernet sauvignon • 2017 • 13%

Carrefour, 8,45 euro (37,5 cl)

«Geslaagde maaltijdwijn»

«Intense donkerrode kleur, met een opvallend kruidige neus: specerijen als vanille, samen met cederhout, rokerigheid en ‘toastiness’ in een mix met kersen en pruimen — meest complexe neus van allemaal. De mond is ‘typisch’ bordeaux: voldoende kruidigheid in combinatie met goede zuren en op het tandvlees plakkende tannines. Zeker een geslaagde maaltijdwijn die perfect wat vettige gerechten kan opvangen.»

Serveren bij: steak, burgers.

Patriarche Héritage

Bourgogne, Frankrijk

Syrah, carignan, grenache noir • geen jaartal • 12%

Colruyt, 1,89 euro (25 cl)

«Complexloos»

«Achter een medium kersenrode kleur gaat een heel zoetfruitige neus schuil, van vooral bramen en kersen, lichtjes ondersteund door wat zoete kruiden. Het vervolg in de mond start zacht, haast zonder tannines, met opnieuw dezelfde fruittoetsen. Wijntje zonder complexiteit, dat je voor je tv met een knabbeltje erbij kan leegdrinken.»

Serveren bij: aperitief.

ROSÉ

AANRADER

Gérard Bertrand Côte des Roses

Languedoc, Frankrijk

Grenache, syrah, cinsault • 2017 • 13%

Delhaize, 6,99 euro (37,5 cl)

«Prijzig maar de beste»

«Verleidelijke fles, met een haast grijsgele rosékleur en een neus met gecombineerde aroma’s van appel en harder fruit als peer en abrikoos — ondersteund door gedroogde rozenblaadjes. Het vervolg in de mond is aangenaam, waarbij als smaaktoetsen mediterraanse kruiden en vooral appel opduiken, samen met een tof licht bittertje van zesty pompelmoes. Ook de afdronk is voldoende lang. Prijzig, maar de beste rosé van allemaal.”

Serveren bij: caesar salad, salade niçoise, gebakken vis.

AANRADER

Grand Sud Merlot

Pays d’Oc, Frankrijk

Merlot • 2019 • 12,5%

Colruyt, 1,95 euro (25 cl)

«Fruitig en sappig»

«Achter dit wat schattige flesje gaat best wel een geslaagde roséwijn schuil. Vrij lichte zalmroze kleur met een aangename, erg aromatische neus: vooral aroma’s van steenfruit als pruim en perzik, samen met toetsen rozen en rozenwater. Ook in de mond is de restsuiker nog duidelijk aanwezig, al staan daar voldoende zuren tegenover. Waardoor dit een geslaagde, fruitige en sappige roséwijn blijft. De perfecte ‘drinkrosé’.”

Serveren bij: aperitief, lichte slaatjes.

Marqués de Cáceres

Rioja, Spanje

Tempranillo • 2017 • 13,5%

Carrefour, 4,99 euro (37,5 cl)

«Kruidige toetsen»

«Een intense, haast granaatrode kleur met een kruidige neus van — opvallend genoeg — venkelzaadjes en kamille, samen met wat toetsjes klein rood fruit, perzik en appel. Ook het vervolg in de mond is best kruidig: eerst duikt op de tong fruit op, maar algauw nemen de kruidige smaaktoetsen het over. Vrij korte afdronk wel. Best een droge, maar toegankelijke rosé, die misschien wel een tikje te duur uitvalt.»

Serveren bij: chorizo.

Château Montaud

Côtes de Provence, Frankrijk

Cinsault, grenache, syrah, tibouren • 2018 • 12,5%

Carrefour, 5,99 euro (37,5 cl)

«Neigt naar witte wijn»

«Zéér protserig etiket voor — achter een intens zalmroze kleur —- een daarentegen opvallend bescheiden neus met weinig fruittoetsen, maar wel vooral kruidige mediterraanse aroma’s, samen met appel, peer en perzik. De mond toont zich zeer kort: alles valt snel weer weg. Alleen een kruidige, droge indruk blijft over. Neigt eerder naar een eenvoudige witte wijn.”

Serveren bij: aperitief, slaatjes, gebakken vis.

Stony Cape

Western Cape, Zuid-Afrika

Syrah • 2019 • 12%

Carrefour, 3,99 euro (37,5 cl)

«Snoeperig en vrij zoet»

«Best donkere kleur voor een rosé, wat op een langere maceratie wijst. Alvast een snoeperige, wat florale neus met naast cuberdon vooral aroma’s van perzik en tropisch fruit als mango. In de mond valt meteen het lichtzoete accent op — duidelijk van een beetje restsuiker — terwijl de mond bol staat van de fruitsmaken. Zeer gekoeld drinken, anders zal deze wat te zoet uitvallen.»

Serveren bij: aperitief, snackgroentjes, charcuteriebordje.

Château de la Coulerette

Côtes de Provence, Frankrijk

Grenache noir, cinsault, syrah • 2019 • 12,5%

Delhaize, 4,99 euro (37,5 cl)

«Levendig en plezierig»

«Funky etiket en een mooie zalmroze kleur. De neus start alvast heel fris en floraal, met vooral aroma’s van lavendel, samen met fruittoetsen als aardbeien, perzik, abrikoos en Pink Lady-appelen. Ook de mond toont zich fruitig en zoet-tropisch — met héél véél jeugdigheid en levendigheid — en had misschien in de afdronk iets langer mogen zijn, maar dit is een plezierige rosé.»

Serveren bij: slaatje met geitenkaas en spekjes.

BUBBELS

AANRADER

Borgo Santo Prosecco Brut

Italië

Glera • geen jaartal • 11,5%

Carrefour, 7,29 euro (37,5 cl)

«Perfect lente-aperitief»

«Mooi ogende fles, met na het ontkurken meteen de typische prosecco-neus: een aromafeest van appeltjes en peren, samen met vlierbloesem en zelfs wat oranjebloesems, citroenzestes en perzik — een echte lenteneus. De mond start met een mooie moussevorming en sappig karakter. Niet overdreven zoet, met de nodige fruittoetsen. Het perfecte lente-aperitief.»

Serveren bij: aperitief.

AANRADER

Champagne Marquis de Villon Brut Premier Cru

Frankrijk

Chardonnay, pinot noir • geen jaartal • 12,5%

Colruyt, 12,99 euro (37,5 cl)

«Fijn en elegant»

«De prijs ligt dubbel zo hoog, maar het resultaat is er dan ook naar. Mooie pareling en moussevorming in het glas. Met een erg verleidelijke, romige neus die naar vers rijzend brooddeeg geurt, samen met zestes van citroen en pompelmoes en voldoende ‘toastiness’ en geroosterde amandelen. Dezelfde toetsen duiken opnieuw in de mond op — fijn en elegant — alles in een mooi evenwicht.»

Serveren bij: aperitief.

Cava Ferriol Brut

Spanje

Macabeu, xarel-lo, parellada • geen jaartal • 11,5%

Carrefour, 5,29 euro (37,5 cl)

«Juiste dosis zuurtjes»

«Een heel open, flirterige neus met vooral aroma’s van appel, wat aardse kweepeer, zeste van pompelmoes en zelfs een floraal tikje kamille. Het vervolg in de mond is fris, gevolgd door een lichtvoetig en sappig middenstuk, samen met de juiste dosis zuurtjes en een medium afdronk.»

Serveren bij: aperitief.

Mas Pere Reserva Brut

Spanje

Macabeu, xarel-lo, parellada • geen jaartal • 11,5%

Colruyt, 8,99 euro (3 x 20 cl)

«Te gesloten neus»

«Fijne, kleine parelvorming samen met een te gesloten neus. Ik haal er met moeite wat aroma’s van appel en ‘zestiness’ uit. De aanzet op de mond is droog, waarna op de tong meteen citroenzestes opduiken, samen met smaaktoetsen van appel en briochegist. De mond is beter dan de neus.»

Serveren bij: aperitief.

Saumur De Chanceny Brut

Frankrijk

Chenin blanc, chardonnay, cabernet franc • geen jaartal • 12,5%

Delhaize, 5,99 euro (37,5 cl)

«Zoet buitenbeentje»

«Amai, een mooie, elegante neus met aroma’s van rijp fruit als appel, peer en perzik, maar tegelijk ook wat gistig karakter met toetsen van frangipane en cake die net uit de oven komt. Vooral citrusaroma’s ontbreken, maar dat stoort geenszins. Het vervolg in de mond is vrij zoet, met opnieuw dezelfde fruittoetsen die opduiken, en maakt dit toch tot een buitenbeentje onder de bubbels.»

Serveren bij: kreeft met saffraan, frangipane.

Mionetto Prosecco Brut

Italië

Glera • geen jaartal • 11%

Delhaize, 3,49 euro (20 cl)

«Correct, maar tikje te duur»

«Heel lichte kleur, haast waterachtig, met een regelmatige, kleine parelvorming. De neus is eerst wat gesloten en muf, maar laat nadien toch ook wat peeraroma’s en in de verte wat bloemige aroma’s vrij. De mond voldoet gelukkig al wat meer aan prosecco-vereisten, met lichtzoete smaaktoetsen van amandelen en per­ziken, samen met ook wat vlierbloesem. Correct gemaakt, zonder meer. Wel een tikje te duur.»

Serveren bij: aperitief.

Cava Recoda Brut

Spanje

Macabeo, xarel-lo, parellada • geen jaartal • 11,5%

Colruyt, 3,49 euro (37,5 cl)

«Afsluiter van de avond»

«‘Cheaper’ ogende fles, wat een goedkoper prijskaartje doet vermoeden. De neus is ook minder verfijnd — ik mis wat gistig karakter. De moussevorming op de tong is enorm, waarna aardse smaaktoetsen van peer en kweepeer. Voelt warmer, zoeter en robuuster aan dan de andere cava’s. Veeleer geschikt als afsluiter van een avond.»

Serveren bij: degustiefwijn.