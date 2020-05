Minder woonleningen toegekend: moet u zich zorgen maken? Johan Van Geyte

06 mei 2020

08u30

Bron: spaargids.be 0 Sparen Is het nog interessant om nu een woonlening af te sluiten? Tijdens het eerste kwartaal daalde het aantal toegekende hypothecaire kredieten in vergelijking met dezelfde periode van 2019 met 23 procent. Het totale bedrag zakte zelfs met 24 procent. Is het nog interessant om nu een woonlening af te sluiten? Tijdens het eerste kwartaal daalde het aantal toegekende hypothecaire kredieten in vergelijking met dezelfde periode van 2019 met 23 procent. Het totale bedrag zakte zelfs met 24 procent. Spaargids.be bekijkt hoe de evoluties op de woningmarkt ook voor u gevolgen kunnen hebben.

Tussen begin januari tot eind maart werden in ons land zowat 48.000 hypothecaire kredietakten verleden voor een notaris, goed voor 6,3 miljard euro. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 was dat inderdaad een daling met bijna een kwart. Tegenover het vierde trimester van 2019 was er zelfs meer dan een halvering. Toen werden nog 108.000 hypothecaire kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van 14,7 miljard euro, blijkt uit cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet.

Voor een goed begrip: het gaat hier alleen om leningen voor het kopen of bouwen van een woning of voor de aankoop met bijhorende renovatie. Herfinancieringen die worden afgesloten om met een goedkopere lening een ouder krediet dat nog een hogere rentevoet had terug te betalen, zijn hierin niet opgenomen.

Vlaamse woonbonus

De terugval van het aantal toegekende leningen heeft een reden. In Vlaanderen genieten kredieten die na 1 januari 2020 zijn afgesloten voor het verwerven van een gezinswoning niet langer van het fiscale voordeel van de woonbonus. Dus probeerden velen nog snel voor Nieuwjaar te lenen, wat meteen het hoge volume aan toegekende leningen in het vierde kwartaal van 2019 verklaart.

De inzet was ook groot. De woonbonus gaf de eerste tien jaren recht op een belastingvermindering die kon oplopen tot 912 euro (bij minder dan drie kinderen op het moment van het afsluiten van de lening) of 944 euro (vanaf drie kinderen op het moment van het afsluiten van de lening). De jaren nadien kon er nog steeds een fiscaal voordeel van respectievelijk 608 of 640 euro worden bekomen. Voor een lening op twintig jaar maakte dat al een verschil van zo’n 15.200 euro.

Voorts speelde ook de coronacrisis mee. In de tweede helft van maart konden door de regeringsmaatregelen geen kredietaktes meer verleden worden. De impact hiervan zal in het volgende kwartaal overigens nog meer voelbaar zijn.

Brussel en Wallonië

Tegen deze achtergrond hield de toekenning van nieuwe leningen dus nog vrij goed stand. En ook hiervoor zijn verklaringen. Ten eerste wijzigde de fiscale situatie in Brussel en Wallonië niet. In Brussel wordt al sinds 1 januari 2017 geen belastingvermindering meer gegeven aan wie een hypotheeklening afsluit. In Wallonië geldt de chèque-habitat die in 2016 werd ingevoerd nog steeds.

Daarnaast wijzigde niets voor leningen voor het aankopen van een pand dat niet als gezinswoning gebruikt wordt, bijvoorbeeld omdat het bestemd is als vakantieverblijf of omdat het dient als woning om te verhuren. Zij blijven genieten van de federale fiscale voordelen van het langetermijnsparen.

Nog interessant?

Is lenen dan nog interessant? De tarieven van de hypothecaire leningen zijn de voorbije maanden niet of amper gestegen. Liefst 7.400 mensen maakten trouwens van de erg lage rente gebruik om hun oude lening die nog tegen hogere intrestvoeten was afgesloten te vervangen door een nieuw krediet tegen betere voorwaarden bij een andere bank. In totaal werd op die manier iets minder dan 1 miljard euro aan nog uitstaande leningen geherfinancierd.

Daarbij moeten nog de herfinancieringen worden geteld die kredietnemers bij de eigen instelling deden. Hiervan worden geen cijfers vrijgegeven. Ze hebben het voordeel dat hiervoor geen nieuwe kredietakte bij een notaris moet worden opgemaakt en dus een aantal kosten worden vermeden die er wel zijn bij een externe herfinanciering.

Het tarief zal bijgevolg geen belemmering zijn voor de attractiviteit van een woonlening. Andere factoren misschien wel. De coronacrisis dreigt te zorgen voor een groeiend aantal kredietnemers dat zijn afbetalingen niet meer getrouw kan nakomen, waardoor banken ook meer terughoudend worden bij het toestaan van nieuwe kredieten.

Gemiddeld

Bij de hypothecaire woonleningen die in het eerste trimester werden toegekend voor de aankoop van een woning bedroeg het gemiddelde geleende bedrag 168.000 euro. Voor een nieuwbouw liep dat op tot bijna 177.000 euro. Voor een aankoop die gecombineerd wordt met een renovatie zelfs tot zowat 190.000 euro.

Zowat negen op de tien kredietnemers kozen voor een vaste rentevoet tijdens de hele looptijd van het krediet of voor een vaste looptijd voor ten minste de eerste tien jaar. Slechts 2,7 procent opteerde nog een voor lening met jaarlijks aanpasbare rente.



