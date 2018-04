Miljonair op uw 65ste? Zo spaart u een miljoen tegen uw pensioen Dries Van Damme

19 april 2018

07u55

Bron: spaargids.be 2 Consument Hoeveel moet u sparen om op uw 65ste miljonair te zijn? De kans bestaat dat u zich de vraag al eens stelde. We maakten de rekenoefening in uw plaats.

Het spreekt voor zich dat ‘de lotto winnen’ geen realistisch plan is om miljonair te worden. Ook de ‘had ik maars’ brengen u weinig bij. Had u vijf jaar geleden flink in bitcoins geïnvesteerd, dan kon u zich vandaag misschien miljonair noemen. Alhoewel, de waarde van de cryptomunt is intussen alweer flink aan het kelderen. Lottowinsten en wonderbeleggingen rekenen we dus even niet onder echte strategieën.

De tabel richting miljonairschap

Met beide voeten stevig op de grond, kan u zich beter verdiepen in de huidige spaar- en beleggingswereld. Zo kan u ook rijk worden. Het kost meer moeite, maar u hebt minder geluk nodig.

Wat u nu precies moet sparen om op uw 65ste als miljonair op pensioen te gaan, dat vatte financieel adviseur David Bach samen in zijn boek Smart couples finish rich. In dat boek staat onder andere een tabel die duidt hoeveel geld u dagelijks (!) aan de kant moet houden om aan een som van 1 miljoen euro te komen op uw 65ste verjaardag.

Enkele kanttekeningen bij de Bach-tabel

A. In zijn tabel gaat Bach uit van een - indrukwekkend - jaarlijks rendement van 12%. Omdat de haalbare percentages sinds de kredietcrisis fors zijn gezakt, kozen we voor wat meer realistische percentages: 2% voor de voorzichtige spaarder tot 7% voor de spaarder-belegger die bereid is om op lange termijn wat risico te nemen.

B. Het bedrag dat u opzij moet zetten om miljonair te worden, varieert uiteraard naargelang de leeftijd waarop u start met sparen en het rendement dat u jaarlijks opstrijkt. Aan het einde van de rit moet u dan wel nog de mogelijke kosten aftrekken die aan uw spaar- of beleggingsstrategie vasthangen.

Dit moet u dagelijks opzij zetten om miljonair te zijn op uw 65ste

Vroeg starten loont

Zoals u kan zien, zal u vlotter de status van miljonair bereiken als u al op uw 20ste geld opzij kan houden. Begint u er pas op uw 50ste aan, dan hebt een spaarbedrag van 145 euro per dag nodig (4.410 euro per maand) met een rendement van 3%. Niet zo’n haalbare kaart. En ook de dagelijkse 29 euro (maandelijks: 882 euro) die u vanaf uw 20ste moet sparen bij een rendement van 3% is behoorlijk ambitieus gezien de gemiddelde lonen bij (jonge) starters. Wie kan starten met wat financieel geluk - een erfenis, een financieel zetje van mama en papa - heeft wel al direct betere vooruitzichten.

Ongeacht het bedrag, beleg het verstandig

Voor alle duidelijkheid: uw spaargeld parkeren op een traditioneel spaarboekje brengt u vandaag niet aan de vooropgestelde minimumrente van 2% uit de tabel. Dat blijkt eens te meer uit het overzicht van de spaarboekjes dat u hier vindt. Met sommige termijnrekeningen komt u wel al iets meer in de buurt.

Als u uw spaargeld van in het begin een stevige boost wil geven, dan kiest u beter voor beleggingen. En hoe groter de som die u kunt missen, hoe meer risico’s u kunt nemen en hoe hoger de kans op een rendement richting 7%.

Als u zich al op uw 20ste bekwaamt in de kneepjes van het beleggen, en u kan ervoor zorgen dat u in de loop der jaren een rendement van 7% blijft realiseren, dan hebt u ‘maar’ 9 euro per dag of 274 euro per maand nodig om 1 miljoen euro te hebben op uw 65ste. En ook al mist u tijdens uw traject af en toe die doelstelling, ‘bijna-miljonair’ blijft natuurlijk ook niet slecht.

TIP: Bekijk hier het overzicht van de banken waar u eenvoudig een beleggingsplan kunt opstarten.

