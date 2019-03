EU Samen Beschermen Gesponsorde inhoud Miljoenen Europeanen werden al het slachtoffer van ransomware: zo voorkom je dat ook jij een slachtoffer wordt Aangeboden door Europese Commissie

19 maart 2019

Je klikt de bijlage van een e-mail open en plots heb je het zitten: je computer is geblokkeerd met 'ransomware'. Hoe pak je dit aan? Tip: check alvast eens de website van het Europees project No More Ransom

Wat is ransomware?

Ransomware staat voor ‘ransom software’ of gijzelsoftware. Het is schadelijke software die je computer blokkeert of de bestanden erop versleutelt en ‘gijzelt’. Een ramp, want je kunt dan niet meer aan je documenten, foto’s, spreadsheets,… Op je scherm verschijnt een boodschap: betaal losgeld en pas dan krijg je de sleutel die je data weer vrijmaakt.

Hoe vaak gebeurt dit?

Je mag het gerust een epidemie noemen. Volgens Europol (samenwerkingsverband tussen de politiediensten van de Europese Unie) werden tussen april 2015 en maart 2016 zo’n 718.000 Europese burgers en bedrijven het slachtoffer van ransomware. Dat was een toename van 550% in vergelijking met het jaar ervoor.*

Waarom houdt de politie dit niet tegen?

Ze doet hard haar best (zie verder). Maar het is een ongelijke strijd. De sleutel om de ransomware te verwijderen is in handen van de criminelen die de software geschreven hebben. De gebruiker krijgt maar enkele dagen tijd om het losgeld te betalen. Daarna wordt de sleutel automatisch verwijderd en ben je je gegevens onherroepelijk kwijt. Meestal is er weinig aan te doen. Voorkomen is dan ook de absolute prioriteit! Wat moet je doen om ransomware te voorkomen? En wat kun je beter niet doen?

Wat moet je doen om ransomware te voorkomen?

1. Update regelmatig je software, anders maken cybercriminelen misbruik van de bugs in die software.

2. Installeer antivirus- en firewallsoftware en update die ook regelmatig. Vaak kun je updates en scans automatisch laten gebeuren.

3. Maak regelmatig een back-up van al je gegevens. Dat kan op een externe harde schijf (laat die niet aan je computer hangen!) of in de ‘cloud’. Zo kan je je gegevens later terugzetten op je toestel.

Wat mag je niet doen als je ransomware wil voorkomen?

1. Klik niet zomaar op gelijk welke link, bijlage, advertentie of video.

2. Installeer geen programma’s als je niet zeker weet dat ze te vertrouwen zijn. Dat geldt ook voor apps op je smartphone: download die enkel uit Google Play (voor Android toestellen) en App Store (voor Apple).

3. Blijf altijd kritisch, ook als een website beweert dat je toestel of software erop aan een update toe is. Cybercriminelen worden steeds beter in het imiteren van bedrijfs- en softwarelogo’s.

Wat doe je als je toch het slachtoffer wordt van ransomware?

1. Betaal niet. Er is geen garantie dat je ook echt de sleutel krijgt om je computer of je bestanden te ontgrendelen. Bovendien gaat je geld naar criminelen.

2. Sommige types van ransomware kunnen veilig verwijderd worden. Vraag je antivirusprovider of die je kan helpen. Op www.nomoreransom.org kan je met behulp van de ‘Crypto Sheriff’-app zelf checken of je toestel besmet is met een van de Ransomware-types waarvoor er al gratis ontsleutelsoftware bestaat.

3. Verzamel alle informatie en doe een aangifte bij de politie.

Wat is No More Ransom?

De website No More Ransom is een gemeenschappelijk initiatief van het cybercriminaliteitscentrum van Europol, de Europese cybercrimepolitiediensten en enkele grote IT-beveiligingsbedrijven. Zowel burgers als bedrijven vinden er informatie over ransomware, preventieve tips en decryptiesleutels die helpen om versleutelde gegevens weer vrij te maken. Dat werkt! Dankzij de No More Ransom decoderingstools werden wereldwijd al 72.000 computers gedecodeerd en werd 22 miljoen dollar uit criminele handen gehouden.

*Bron: No More Ransom