Met een oude diesel Antwerpen binnenrijden? Koop een pasje

02 april 2019

11u03

Bron: Belga 0 Consument Twee derde van de mensen die in 2018 met een vervuilende wagen de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen binnenreden, kocht een dagpas of een andere ­tijdelijke toelating. Dat blijkt uit cijfers van de stad Antwerpen die in De Standaard staan. Het gaat om meer dan 2.000 bestuurders per maand. Dat aantal is hoog maar relatief, aangezien er maandelijks 600.000 unieke ­wagens Antwerpen binnenrijden.

Bestuurders van vervuilende wagens hebben twee mogelijk­heden. Per maand koopt een duizendtal bestuurders een dagpas. Die is bedoeld voor dieselwagens met Euronorm 1- of 2-motor en voor diesel- en benzinewagens van voor de invoering van de euronormen. Zo'n dagpas kan maximaal acht keer per jaar gekocht worden en kost 35 euro.

Voor bestuurders van een euronorm 3-dieselwagen zonder roetfilter is er een andere oplossing: zij kunnen voor een langere periode een toelating kopen om de LEZ binnen te rijden. In 2018 werden er zo'n 1.200 dergelijke pasjes per maand gekocht. Een vijfde ervan (350 euro) was een jaar geldig. Een ander vijfde kocht een toelating voor een halfjaar (180 euro), nog een vijfde voor drie maanden (50 euro). De overige twee vijfde waren toelatingen voor een dag, een week of een maand.

Het aantal aanvragen voor dagpassen en tijdelijke toelatingen daalt wel. "In 2017 lag het aantal dagpassen nog op 1.300 per maand.”

De regels in de lage-emissiezone verstrengen overigens op 1 januari volgend jaar, de details daarover vind je hier.