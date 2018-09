Met dit nieuwe concept verkoopt Aldi meer HR

13 september 2018

12u05

Bron: Belga 2 Consument In het West-Vlaamse Deerlijk is een nieuwe Aldi geopend, de honderdste winkel nieuwe stijl sinds de Duitse discounter in maart aankondigde een nieuw winkelconcept uit te rollen. Met succes: de omzet in de nieuwe winkels stijgt.

In maart maakte Aldi bekend 350 miljoen euro te pompen in de ombouw van de winkels naar het nieuwe concept. De winkels worden daarbij in een nieuw kleedje gestoken, met bredere gangen, nieuw meubilair, moderne led-verlichting en een grotere broodafdeling. Veel aandacht gaat naar de versmarkt. Producten zijn gegroepeerd volgens de indeling van de dag: eerst de ontbijtproducten, dan de lunchproducten, enzovoort. De investering leverde 450 nieuwe banen op.

Tegen eind dit jaar volgen er nog meer dan zestig Aldi's nieuwe stijl

In sneltempo

De ombouw gebeurt in sneltempo: 167 dit jaar en 141 volgend jaar, aan een ritme van zeven per week, zo klonk het in maart. In Deerlijk werd woensdag de honderdste vernieuwde winkel geopend. Tegen eind dit jaar volgen er nog meer dan zestig Aldi's nieuwe stijl. En met succes. Aldi merkt een "duidelijke meeromzet", zo klinkt het bij de supermarktketen.