Met deze zaken houd je best rekening als je wil lenen voor een bouwgrond

Plant u maximaal te lenen voor een bouwgrond zodat u minder moet lenen voor de bouw van uw woning? Of net andersom? En wat als de bouwgrond eigendom is van uw partner en u er samen een huis op wil bouwen? We geven antwoord op de mogelijke issues.

Lenen voor een bouwgrond kan

Lenen voor een bouwgrond kan best. BNP Paribas Fortis stond in 2017 6 procent hypotheekleningen voor een bouwgrond toe.

Indien u dat overweegt, hou dan alvast rekening met de fiscale gevolgen. Zo komt een lening voor een bouwgrond niet in aanmerking voor de woonbonus. Die krijgt u wel als u leent voor een huis. U kan namelijk alleen de betaalde intresten aftrekken ten belope van uw onroerende (kadastrale) inkomsten. Het advies luidt dan ook vaak dat u een lening voor een bouwgrond beter beperkt.

De woonbonus die u krijgt als u leent voor de aankoop of de bouw van een woning geeft u dan weer recht op een belastingvermindering van 40 procent op wat u aan intresten, kapitaal of schuldsaldoverzekering betaalt, met een maximum van 2.360 euro. Zo betaalt u potentieel tot 944 euro minder belastingen.

Een ander aspect is dat u bij de aparte aankoop van een bouwgrond ook rekening moet houden met een eventuele meerwaardebelasting, indien u de grond binnen de acht jaar opnieuw zou verkopen. De eerste vijf jaar bedraagt de belastingvoet 33 procent, de volgende drie 16,50 procent.

Recht van natrekking

Wat als uw partner de eigenaar is van de bouwgrond waarop u samen een gezinswoning wil zetten? Dat is een speciaal geval. De eigenaar van de grond wordt vermoed ook eigenaar te zijn van wat erop staat. Recht van natrekking, heet dan in juridische vaktermen.

Dit betekent niet dat u geen rechten heeft. Als de lening voor de bouw van een woning met gemeenschappelijke middelen wordt afgelost, dan moet bij een eventuele echtscheiding een verrekening gebeuren.

Anders zou het eigen vermogen van uw partner verrijkt worden met middelen uit het gemeenschappelijk vermogen. De woning zelf blijft wel in het bezit van de grondeigenaar.

Bij een overlijden erft de langstlevende partner in een huwelijk (of bij een wettelijke samenwoonst) dan weer het vruchtgebruik van de woning, ook al gaat het om een eigendom van de andere partner. Hij of zij kan er dus wonen tot zijn/haar dood. De eventuele kinderen erven alleen de blote eigendom.

Maar er zijn andere manieren om zulke patstellingen op te lossen. De bouwgrond kan voor het bouwen ingebracht worden in het gemeenschappelijk vermogen van beide partners. Of er kan een recht van opstal worden verleend - dit is het recht om te bouwen op andermans terrein. Het nadeel aan een dergelijk recht van opstal is dat het beperkt is in de tijd.

