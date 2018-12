Met deze truc ontloop je net als rijkste Belg Albert Frère erfbelasting Sven Ponsaerts

04 december 2018

16u36 0 Consument Rijkste Belg Albert Frère (92) liet bij zijn dood maandag naar schatting een slordige 6,6 miljard euro achter. De fiscus zal daarvan echter amper of niks te zien krijgen. Waar de modale sterveling al snel 9 procent erfbelasting wordt aangerekend, ontwijken grote vermogens via fiscale constructies veelal de staatskas. Het goede nieuws: ook u kan mits enige successieplanning op makkelijke wijze de erfbelasting ontwijken.

In de dood zijn we allemaal gelijk. Of toch niet helemaal? ‘Rijkste Belg’ Albert Frère brachten zijn nalatenschap onder bij een stichting, om zo de fiscus te ontlopen. Hij is niet de eerste die via een dergelijke fiscale constructie een passage langs de schatkist vermijdt. Onder meer koning Boudewijn en koningin Fabiola deden hem dat al voor. Het goede nieuws: het is voor iedereen mogelijk om géén cent erfbelasting te betalen. “Daarvoor hoeft men niet eens spectaculaire dingen te doen, het gaat zelfs vrij eenvoudig. Men moet gewoon weten hoe”, zegt Michel Maus, professor Fiscaliteit aan de VUB. “De truc is gewoon: schenken bij leven.”

Je hebt 23% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN