Met deze tips wordt sparen in 2020 kinderspel Kurt Deman

15 januari 2020

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Een nieuw jaar betekent voor veel mensen nieuwe voornemens. Minder (vet) eten, meer sporten, stoppen met roken en meer centjes opzijzetten zijn maar enkele klassiekers. Meer dan vaak blijkt al na enkele weken dat de ambitieuze intenties niet volgehouden worden. Wat sparen betreft, kunnen de volgende tips u helpen.

1. Maak een duidelijk overzicht

De meeste inkomsten en uitgaven zijn doorheen het jaar vrij voorspelbaar. Uw loon, de afbetaling van uw woonkrediet of de provinciebelasting schommelen meestal weinig. U kunt wel besparen op enkele andere ingrijpende kosten, zoals uw energiefactuur. Prijsbewuste consumenten doen al snel honderden euro’s voordeel door hun huidige energiecontract met het marktaanbod te vergelijken. Bekijk hier of u kunt besparen door naar een andere energieleverancier over te stappen.

Neem ook uw andere bestedingen van het afgelopen jaar onder de loep. Misschien ontdekt u er wel kosten die u dit jaar niet hoeft te maken of uitgaven die net wel aan de orde zijn. Hoe gedetailleerder het overzicht, hoe beter u uw écht spaarpotentieel kunt inschatten.

2. Breng uw spaardoelen in kaart

Januari is soldenmaand. Hoe aantrekkelijk sommige koopjes ook ogen, probeer uw impulsaankopen toch te beperken. Maak eerst een overzicht van wat u echt nodig hebt op korte en lange termijn en hoeveel centen u ervoor opzij moet zetten.

Deel uw spaargeld daarbij op in verschillende categorieën: het werkt bijvoorbeeld motiverend om uw spaarpot voor uw droomreis te zien aandikken. Voorzie indien mogelijk nog een klein bedrag voor extraatjes die het leven net iets aangenamer maken, maar waak altijd over een gezonde spaarbuffer.

3. Gebruik een app om te budgetteren

Verschillende apps zijn volledig gericht op het berekenen en visualiseren van uw uitgaves. Ze creëren een overzicht van de inkomende en uitgaande stromen, laten u toe om een budget op te stellen en waarschuwen wanneer u dat dreigt te overschrijden. Bekijk hier de 5 populairste apps om uw geldzaken op te volgen.

4. Beloon uzelf

Verbind een beloning aan het behalen van bepaalde spaardoelen. De kunst bestaat er daarbij in jezelf op een budgetvriendelijke manier in de watten te leggen, anders staat u uiteraard weer bij ‘start’.

5. Werk met een doorlopende opdracht

Eenmaal het gewenste spaarbedrag vastgelegd, versluist u dat saldo best automatisch van uw zichtrekening naar de spaarrekening. U komt anders al snel in de verleiding om het geld toch uit te geven.

6. Leg de lat niet te hoog

Sparen is geen olympische sport. Bouw realistische spaardoelen in en geraak niet gefrustreerd wanneer het langzamer loopt dan verhoopt. Wie de lat te hoog legt, raakt al snel gedemotiveerd en dreigt af te haken.

7. Ga op zoek naar de rekening met het hoogste rendement

Bij de meeste banken moet u vrede nemen met een jaarlijks spaarrendement van amper 0,11% (0,01% basisrente + 0,10% getrouwheidspremie). Toch zijn er banken die een hogere rente bieden, tot zelfs ruim het zesvoudige van de wettelijke minimumrente. Daar staan soms extra voorwaarden tegenover.

Op de MeDirect Maandsparen Max spaarrekening (0,05 + 0,65%) kan u bijvoorbeeld maar maximum vijfhonderd euro per maand storten. Santander Consumer Bank biedt met Vision + (0,05% + 0,55%) de spaarrekening met het hoogste rendement, zonder dergelijke restricties.

