Met deze tips vermijd je de “vieze verkooptrucs” die elke supermarkt gebruikt Fien Tondeleir

23 oktober 2018

17u28

Bron: Eigen berichtgeving 1 Consument We bezoeken gemiddeld drie keer per week de supermarkt. En lang niet alleen om eieren, boter en kaas te kopen zoals vroeger, in een buurtwinkeltje. Tussen de rekken struinen is een tocht door de jungle geworden, vol valkuilen. De muziek, het licht of termen als ‘ambachtelijk’ en ‘eetrijp’: het zijn vieze verkooptrucs, zegt ‘De supermarktsurvivalgids’ die tips geeft over hoe we een warenhuisuitje nu het best overleven.

Na de werkuren nog even gehaast boodschappen doen om een avondmaal in elkaar te flansen? Jazeker. Al veranderen we - eenmaal door de winkelpoortjes - meestal van een opgejaagde consument naar een ontspannen klant. Onbewust. Want is het u al opgevallen dat er geen klokken hangen in de supermarkt? Dat het licht overal even fel brandt? Dat u nergens kan zien of het buiten zomert of stortregent? Dat u stiekem de muzak meeneuriet, eerst de groente- en fruitafdeling bezoekt om vervolgens met een veel te grote winkelkar toch nog chips mee te grabbelen en uiteindelijk thuiskomt met producten die enkel schreeuwen dat ze ‘extra vers’ zijn, ‘100% natuurlijk’ en ‘authentiek’? Oh ja, onderweg dronk u ook nog een bekertje koffie of wijn.

“De supermarkt is één groot verwarringspaleis, een verleidingsmachine waar we tot in het diepste van ons onderbewuste worden bespeeld om ons tot kopen aan te zetten”, schrijft de Nederlandse journalist Teun van de Keuken in zijn nieuwe boek ‘De supermarktsurvivalgids’. Eenmaal binnen worden we in slaap gesust. “En zeg nu niet: ‘Ik ben veel te nuchter voor zulke verkooptrucs. Dat is flauwekul”, vervolgt de auteur. “Bedrijven en marketeers lachen in hun vuistje. Met de juiste reclame en de juiste verpakking weten zij ons te overhalen pure rotzooi te kopen." En daar ben je je maar beter van bewust. Met deze tips betreed je “geharnast” de supermarkt.

1. Vertrek nooit zonder boodschappenlijstje

