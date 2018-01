Met deze tips haalt u meer uit uw spaarboekje Dries Van Damme

Bron: Spaargids.be 0 Shutterstock Veel plezier beleeft u momenteel niet aan de rente op uw spaarrekening, toch kunt u de schade beperken. Consument Hoewel de rente historisch laag staat, blijven heel veel Belgen trouw aan het spaarboekje. De mogelijkheid om eenvoudig geld bij te storten en af te halen is hiervoor een belangrijke reden. Hoewel we in 2018 geen hogere rentes moeten verwachten, zijn er toch mogelijkheden om meer uit het geld op uw spaarboekje te halen.

Vechten tegen de inflatie

Dat we ons appeltje voor de dorst graag op een spaarboekje parkeren, betekent niet dat we geen wrang gevoel aan ons spaargedrag overhouden. Vaak biedt een klassiek spaarboekje niet meer dan 0,11% intrest.

Vermoedelijk komt de eerste renteverhoging van de Europese Centrale Bank er pas midden 2019. Bovendien verwacht de Nationale Bank dit jaar een inflatie van bijna minstens 1,6%. Geen enkele spaarrekening kan u die rente geven, zodat de waarde van uw zuurverdiende centen sowieso achteruit gaat.

Vergelijken loont

Belangrijk om te weten, is dat de rente op spaarboekjes sterk kan verschillen. Een handige vergelijkingstool vindt u op Spaargids.be. Die leert dat u de best renderende spaarrekeningen vandaag vindt bij Deutsche Bank DB Saving plan (1,20%) en MeDirect ME12 Spaarrekening (1%). Dat is ongeveer tien keer zoveel als de huidige ‘standaard’.

Houd bij uw vergelijking wel rekening met het onderscheid tussen de basisrente en de getrouwheidspremie. Die laatste krijgt u pas als u 12 maanden niet aan het gestorte geld raakt. Vaak ligt de getrouwheidspremie hoger dan de basisrente. Zo willen banken vermijden dat u het geld al te snel weer weghaalt. Een goed voorbeeld daarvan is ING Tempo Sparen, dat naast de minimale basisrente van 0,01% wel een getrouwheidspremie van 0,85% biedt, wat zorgt voor een mooie totale rente.

Besef ook dat de basisrente niet gewaarborgd is en dus op elk moment kan wijzigen. Als u het onderste uit de kan wil, is het dus interessant om de evolutie van de rente nauwlettend te volgen.

Sommige banken bieden spaarrekeningen aan met maar één rentevoet. Het voordeel is dat ze transparanter zijn dan een klassieke spaarrekening. De MeDirect ME12 Spaarrekening is hiervan een voorbeeld. Dergelijke rekeningen geven echter geen recht op de vrijstelling van roerende voorheffing tot 1.880 euro per persoon aan interesten. MeDirect vermeldt daarom de nettorente na aftrek van 30% roerende voorheffing, zodat de nettorente vergelijkbaar is met andere spaarrekeningen.

Switch verstandig

Voor alle duidelijkheid, u hoeft niet ineens van bank te veranderen om elders te profiteren van hogere intresten. U kunt gerust geld overschrijven van uw ‘vaste’ naar een meer lucratieve spaarrekening. Wel moet u dan rekening houden met een eventueel verlies van getrouwheidspremies.

Positief voor de actieve spaarder is dat banken uw afhalingen eerst moeten verrekenen met de stortingen waarvan de renteperiode het minst ver is gevorderd. Zo verliest u minder getrouwheidspremie.

Verder moeten financiële instellingen toelaten om na te gaan wat de impact is van een afhaling, bijvoorbeeld via een rentecalculator op de website. Gaat het om verschillende spaarrekeningen van dezelfde financiële instelling, dan kunt u jaarlijks zelfs drie keer bedragen van meer dan 500 euro overschrijven zonder uw getrouwheidspremie te verliezen.

Let op voor slapende spaarrekeningen

Al bij al beschouwt u een spaarrekening het best als een veilige manier om wat extra middelen opzij te houden of om projecten op korte termijn te financieren. Ter vergelijking: een termijnrekening zal doorgaans meer opbrengen, maar dan staat uw geld vaak wel voor drie tot tien jaar vast.

Hebt u op uw spaarboekje meer staan dan de som die u voldoende financiële bewegingsvrijheid garandeert, dan loont het de moeite om voor een deel van uw centen een meer lucratieve bestemming te zoeken. Met geld dat u langere tijd kunt missen, sluit u dan bijvoorbeeld een spaarverzekering af of kunt u aan pensioensparen doen. Naast een hogere rente kunnen die alternatieven bovendien een belastingvoordeel opleveren.

Vergeet ook niet dat de Belgische depositogarantie ‘slechts’ 100.000 euro waarborgt, mocht uw bank over de kop gaan. Hebt u een groter bedrag bijeen gespaard, dan is het verstandig om uw geld over meerdere financiële instellingen te spreiden.

