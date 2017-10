Met deze slimme truc scoor je altijd de meest verse McDonald's-maaltijd Tom Tates

09u43

Bron: AD.nl 0 ANP XTRA Consument Een oud-medewerker van fastfoodgigant McDonald's heeft een handige truc onthuld waarmee je als klant altijd de verste en heetste hamburgers en frietjes kan scoren. Zijn tip is te simpel voor woorden: bestel altijd iets tussen 12 en 2 uur 's middags of tussen 17 en 19 uur en vraag hoe dan ook een bonnetje.

Volgens Kamran Adan, die een jaar bij een Londense McDonald's-vestiging zegt te hebben gewerkt, moeten medewerkers op genoemde tijdstippen altijd extra alert zijn. "Dat zijn namelijk de momenten dat zogenoemde mysterieshoppers actief zijn: betaalde krachten die, al dan niet namens McDonald's, controleren of bedrijven naar behoren werken", schrijft hij in een bericht dat al 74.000 keer gedeeld bericht op het forum Quora.

"Bedrijfsleiders in Engeland hebben hun personeel opdracht gegeven op die momenten extra alert te zijn. Wie een rekening vraagt, krijgt hoe dan ook een voorkeursbehandeling met een burger die net van de bakplaat komt, frietjes direct uit de frituur en een kakelvers broodje. De bedrijfsleiders hopen daarmee te bereiken dat hun vestiging zo positief mogelijk scoort.''

Bonnetje

Adan stelt dat mysterieshoppers, in tegenstelling tot reguliere klanten, altijd om een bonnetje vragen."Dan doen ze om hun aankoop naderhand bij hun baas te kunnen declareren." De ex-medewerker zegt uit ervaring te spreken. "Wie bij ons de rekening vroeg kreeg de allerhoogste prioriteit en vervolgens de perfecte maaltijd."

Of de slimme truc ook hier werkt is nog niet duidelijk. De afdeling voorlichting van de keten zoekt dat op dit moment uit. Op voorhand stelt woordvoerster Carolien Wesseman van McDonald's in Nederland: "Dit komt mij niet bekend voor." Meer dan 70 procent van de ruim 36.000 McDonald's restaurants in zeker honderd landen is eigendom van lokale zelfstandige ondernemers. Daardoor kan het beleid per vestiging verschillen.