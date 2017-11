Met deze kosten moet u rekening houden als u leent voor uw huis 08u00

Bron: Spaargids.be 0 Shutterstock Consument Let op: geld lenen kost ook geld! U kent ze wel, de waarschuwing die kredietverschaffers verplicht zijn op te nemen in de advertenties waarin ze leningen aan de man willen brengen. Het grootste deel van die kosten zijn uiteraard de intrestlasten, maar wie een woonlening op het oog heeft, moet ook rekening houden met een aantal bijkomende kosten.

1. Dossierkosten

Een lening tot stand brengen, brengt heel wat administratie met zich. En dat heeft een kostprijs. Daarom rekenen de banken dossierkosten aan. Vroeger waren ze vrij om het bedrag ervan te bepalen, maar sinds 1 april 2017 bedraagt de maximale kostprijs voor het aanleggen van een dossier 500 euro. Heel wat banken zitten dan ook aan dit plafond, al zijn er ook goedkopere instellingen. Zo komt u bijvoorbeeld bij Argenta, Crelan en vdk nog weg met 350 euro.

2. Schattingskosten

Als een bank een lening toekent, wil ze ook garanties voor de terugbetaling ervan. Dat kan onder meer door het nemen van een hypotheek. Die geeft haar de mogelijkheid om bij wanbetalingen de woning te verkopen en de opbrengst ervan aan te wenden om de schulden te vereffenen.



Om te beoordelen of de hypotheek voldoende waarborgen biedt, wil de bank dan ook eerst de waarde van het pand laten schatten. Vaak gebeurt dit door een onafhankelijke expert. Bij ING betaalt u hiervoor 180 euro. Bij KBC is het afhankelijk van de waarde van het pand. Tot 750.000 euro is het 225 euro, tussen 750.000 euro en 1 miljoen 350 euro. En tussen 1 en 2 miljoen 675 euro. Crelan volgt dezelfde schaal, weliswaar met een tussencategorie tussen 1 miljoen euro en 1,5 miljoen euro, die 450 euro kost. Bij BNP Paribas Fortis is het dan weer afhankelijk van de oppervlakte. Tot 200 vierkante meter bedragen de schattingskosten 302,50 euro. Tussen 200 en 500 vierkante meter lopen ze op tot 339,30 euro en tussen 500 en 1000 vierkante meter tot 544,50 euro.

3. Reserveringscommissie

Leent u voor het bouwen van een woning, dan heeft u het geld niet meteen volledig nodig. U zal het maar stapsgewijs opnemen naarmate de facturen binnenlopen.



Voor het geld dat u niet meteen opneemt, kan de bank u een reserveringscommissie aanrekenen omdat ze het geld steeds ter beschikking moet houden. Bij BNP Paribas Fortis bedraagt de reserveringsprovisie 0,15% per maand (1,81% op jaarbasis) op de bedragen die nog niet zijn opgenomen. Ze wordt voor de eerste maal aangerekend op het einde van de twaalfde maand. KBC rekent 0,1652% per maand aan na een inloopperiode van vijf maanden.

4. Brandverzekering

De bank wil uiteraard ook dat de woning haar waarde blijft behouden, anders dreigt ook haar waarborg te verdwijnen en dus vraagt ze om tijdens de looptijd van de lening een brandverzekering af te sluiten. Dat kan via de bemiddeling van de bank zelf, maar de kredietnemer kan er ook voor opteren om op zoek te gaan naar de goedkoopste verzekering.

5. Schuldsaldoverzekering

Om te vermijden dat de terugbetaling van de lening in het gedrang komt bij het overlijden van een kredietnemer vragen de banken dat de kredietnemers een schuldsaldoverzekering afsluiten. Die zorgt ervoor dat bij een overlijden een verzekeringsmaatschappij het nog uitstaande saldo aflost.

6. Notariskosten

Vergeet ten slotte ook niet dat niet alleen de aankoop van een woning bij de notaris moet worden 'geschreven', maar dat ook de toekenning van een hypothecaire lening in een notariële akte opgenomen moet worden. Ook dat brengt kosten met zich.

