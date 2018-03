Met deze checklist weet u hoeveel u kan lenen voor uw woning Dries Van Damme

28 maart 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Een huis kopen heeft op financieel vlak een grote impact. Daarom is het interessant om vooraf te weten hoeveel u ongeveer kunt lenen. Uiteindelijk beslist de bank over de limiet, maar minstens even belangrijk is om uw eigen grenzen te kennen. Hieronder alvast enkele belangrijke vragen die u zichzelf best stelt voor u op huizenjacht gaat.

1. Wat is uw maandelijks netto-inkomen?

Banken houden van zekerheid. Als u een vast loon hebt, zijn ze doorgaans gewilliger om een grote som geld te lenen. Heeft ook uw partner een vaste job, dan is dat een extra troef. Zonder vast werk is het een stuk moeilijker - maar niet onmogelijk - om een hypothecaire lening te krijgen. U moet dan op een of andere manier zien te bewijzen dat u in de toekomst toch voldoende terugbetalingscapaciteit kan garanderen.

Vast werk?

Werkt u bijvoorbeeld in een tijdelijk contract, dan kan het helpen om aan uw werkgever een verklaring te vragen waarin hij stelt dat hij de intentie heeft om uw contract te verlengen of naar een vast contract om te zetten. Heeft uw partner vast werk, dan kunt u een gezamenlijke lening afsluiten. Wie op de zwarte lijst van de Nationale Bank van België prijkt, zal waarschijnlijk geen woonlening krijgen.

Vuistregel loon versus lening

Om te weten hoeveel loon u aan een particuliere lening kunt besteden, bestaat er een handige vuistregel: u houdt best een derde van uw netto inkomen opzij om de lening af te betalen. U kan ook uw huidige vaste kosten gedetailleerd in kaart brengen - met wat rest kan u uw lening afbetalen. Hou aub ook iets over voor onverwachte financiële uitgaven en reserveer ook het nodige om bijvoorbeeld te blijven pensioensparen.

Uiteraard moet u ook een bedrag reserveren voor uw levensonderhoud. Uit een recente studie blijkt dat een alleenstaande in België maandelijks ongeveer 970 euro nodig heeft om rond te komen. Voor koppels is de richtlijn zo'n 1.200 euro.

Verschillen uw inkomsten per maand? Tel dan de inkomens van pakweg één jaar op en neem het gemiddelde. Vergeet ook uw andere inkomsten niet in te rekenen, bijvoorbeeld als u een appartement verhuurt.

U gaat naar de bank en neemt mee...

Uw loonfiches en een uittreksel van uw spaarrekening.

TIP - U kan hier op voorhand al een simulatie van enkele woonkredieten maken, om een idee te krijgen van welk krediet haalbaar is voor u en welke interestvoeten momenteel gelden.

2. Hoeveel kan ik lenen van het totale bedrag?

Uiteraard wil de bank weten welk percentage van het totaalbedrag u wil lenen. Hoe meer u zelf kunt betalen, hoe groter de kans dat de bank het resterende bedrag zal bijleggen. Is uw oog bijvoorbeeld gevallen op een huis van 280.000 euro en kunt u 140.000 euro zelf ophoesten, dan is de kans groter om 140.000 te krijgen dan wanneer iemand net datzelfde bedrag vraagt voor een huis van 200.000 euro. Met een hoge eigen inbreng is de kans ook groter dat u relatief goedkoop zal kunnen lenen.

Vuistregel eigen inbreng

Algemeen zullen adviseurs u aanraden om toch 20% van uw huis met eigen kapitaal te bekostigen. Meer dan 80% van het bedrag lenen is tegenwoordig lastig. Er was zelfs even sprake van dat de Nationale Bank woonleningen van meer dan 80% zou gaan verbieden. Ze kunnen nog, maar hou er rekening mee dat de kapitaalvereisten echt wel strenger worden.

100% lenen?

U zal bitter weinig banken vinden die bereid zijn om het aankoopbedrag voor uw huis voor 100% te lenen. Waar banken vroeger soms bereid waren om het bedrag van de notariskosten van de hypotheek te lenen en dus een quotiteit van 115% te verstrekken, is die kans sinds de financiële crisis vrijwel nihil.

Samengevat: u moet eerst eigen kapitaal hebben voor u een woonlening kan aangaan. Maar wat als u - bijvoorbeeld door een erfenis of een lottowinst - uw huis direct helemaal zou kunnen betalen? Het advies is om dan toch een lening aan te gaan, want die brengt financieel ook wel wat voordelen met zich mee. Het feit dat de rentes nog steeds zo laag staan, maakt het ook extra interessant om te lenen.

Lees ook: wat krijgt u van de overheid cadeau als u een huis koopt?

3. Hoelang wilt u lenen?

Veel financiële instellingen laten toe om uw lening over een lange periode af te lossen, tot zelfs veertig jaar. Dat klinkt aanlokkelijk, maar besef dat een langere looptijd inhoudt dat u meer interesten betaalt. Best is om met de bank te bespreken welke looptijd in uw specifieke situatie het interessantst.

TIP: Vergelijk hypothecaire leningen en check de impact van de duurtijd op het maandelijks af te betalen bedrag

4. Geld lenen kost ook geld

Bovenop het aankoopbedrag voor uw huis komt de rente die de bank aanrekent voor de lening. Sluit u een lening met vaste rentevoet af, dan blijft dezelfde gunstige rentevoet de hele looptijd gegarandeerd, zelfs als de rente weer de hoogte ingaat.

TIP: Om te weten welke banken de meest gunstige rente bieden, is het handig vooraf al een simulatie te doen

