Met deze checklist ben je uitstekend voorbereid voor je eerste woningaankoop Dries Van Damme

13 maart 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Uw eerste huis kopen is spannend. Zo’n beslissing heeft ook een enorme financiële impact: natuurlijk gaat u dan niet over één nacht ijs. Er komt ook vanalles bij kijken. Het volgende stappenplan helpt u om de juiste keuzes te maken.

Kies uw financieel vertrekpunt

Voor u de huizenmarkt betreedt, is het belangrijk om te weten in welke prijsklasse u kunt zoeken. Om teleurstellingen te vermijden, bespreekt u best vooraf met de bank wat uw limiet is. Zo krijgt u meteen ook een idee van welk bedrag u zal kunnen lenen.

Zoek naar het beste binnen uw budget

Nu komt het leukste deel: huizen shoppen. Bezoek zo veel mogelijk woningen om goed te kunnen vergelijken. Vindt u een huis met wow-factor, ga er dan een paar keer langs, en neem een architect of aannemer mee om eventuele gebreken te spotten.

Hebt u het droomhuis binnen uw budget gevonden? Dan wordt het tijd voor een bod. Denk goed na over dat openingsbod, zeker als u niet te veel wil betalen maar toch wil dat de verkoper u serieus neemt. Een bod met een redelijke marge ligt meestal ongeveer 10 à 15% onder de vraag.

Neem tijd om uw woonlening te kiezen

Goed onderhandelen kan u veel geld besparen op uw woonlening. Maak tijd om langs te gaan bij verschillende banken. Vergelijk zowel rentes als alle bijkomende producten, zoals de schuldsaldoverzekering. En hier kan u een simulatie van uw woonlening maken, als voorbereiding op het echte werk.

Beschouw het compromis als een belangrijk moment

Kiest u om de woning meteen te kopen, dan tekent u bij de notaris een compromis als voorlopige verkoopovereenkomst. In tegenstelling tot wat het begrip doet vermoeden, is het wel degelijk een bindend document tussen de koper en de verkoper. Is het nog niet 100% zeker dat u de gewenste lening van de bank zult krijgen, zorg dan dat er een opschortende voorwaarde is voorzien, zodat terugkrabbelen nog mogelijk is. Een aankoopbelofte kan ook hier een handig alternatief zijn, als u nog niet helemaal zeker van uw stuk bent.

Ook kunt u proberen in het compromis te zetten dat niet-voorziene gebreken ten laste van de verkoper zijn. Maar uiteraard is het nog beter om zelf vooraf uw huiswerk te maken. Vraag ook na of het huis vrij is bij aankoop en maak hier goede afspraken rond. U kunt in het compromis ook een bezettingsvergoeding laten opnemen, wat recht geeft op een vergoeding als de verkoper het pand niet tijdig verlaat.

Pik premies en fiscale voordelen mee

Hoewel de aankoop van een huis een flinke hap uit uw budget neemt, zijn er ook enkele financiële voordelen aan gekoppeld. Zo kunt u tijdens de leenperiode van fiscale voordelen profiteren. Koopt u een huis van meer dan dertig jaar waar veel meer dan een nieuw likje verf nodig is, dan komt u misschien wel in aanmerking voor een Vlaamse renovatiepremie. Bekijk zeker ook of u recht hebt op premies voor energiebesparende ingrepen.

