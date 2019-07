Exclusief voor abonnees Met de bankapp op reis: hoe veilig is dat? Michaël Van Droogenbroeck

02 juli 2019

07u30

Bron: Content redactie 0 Consument Bankapps werden de voorbije jaren bijzonder populair: bankieren, betalen en zelfs geld afhalen via de app van de bank (of rechtstreeks via de app van Bancontact), het kan bijzonder makkelijk via de smartphone. Maar als u straks naar het buitenland reist neemt u toch best ook uw bankkaart en kredietkaart mee, want de mogelijkheden van die app zijn beperkt. Michaël Van Droogenbroeck legt het helder uit en geeft een handig overzicht van de kosten van bankieren in het buitenland.

Uw bankapp raadplegen in het buitenland om uw saldo te checken, om overschrijvingen te doen of om uw kaartgebruik te beheren, dat kan in elk geval allemaal wel. En dat gebeurde de voorbije jaren ook steeds vaker, merkte onder meer KBC op aan de hand van het aantal bezoeken vanop populaire vakantiebestemmingen. De bankapp gebruiken om geld af te halen kan niet. Zulke cashafhalingen met de app kunnen in principe enkel aan de automaten van uw eigen bank. Ook betalingen via de app, zoals bijvoorbeeld hier aan de kassa in de supermarkt, kunnen niet altijd. Dat kan wel wanneer u bijvoorbeeld via Google Pay, Apple Pay of Fitbit Pay betaalt, maar in de meeste andere gevallen is dat niet mogelijk.

