Mei Plasticvrij? Zo kan jij helpen Rob Van herck

01 mei 2018

16u28

Bron: VTM Nieuws 1 Consument De hele maand mei nemen al zeker 6.763 mensen en 145 organisaties in Vlaanderen deel aan het burgerinitiatief "Mei Plasticvrij", om het gebruik van wegwerpplastic te verminderen. Met het initiatief willen de organisatoren sensibiliseren over de impact van de consumptie van plastic op het milieu.

"De kwestie rond plastic vervuiling leeft enorm", staat op de website van "Mei Plasticvrij". "Heel veel mensen willen het anders, maar voelen zich machteloos. We willen hen inspireren en tonen welke alternatieven er zijn. Tegelijk willen we bedrijven/winkels stimuleren om hun aanbod aan te passen en de overheid om nieuwe wetten hierrond door te voeren." Volgens de organisatoren is daar immers een draagvlak voor.

Op de website www.meiplasticvrij.be staan tips om het gebruik van plastic te verminderen. Omstreeks 16 uur vandaag stond de teller op de website al op 6.759 mensen en 145 organisaties als deelnemer aan "Mei Plasticvrij". Iedereen kan deelnemen op zijn of haar eigen manier. "Zelfs één gewoonteverandering juichen we toe", klinkt het.

De organisatoren achter de actie hanteren vier principes als het op plastic aankomt, die volgens hen ook best in volgorde kunnen worden gebruikt.

• REFUSE (‘weiger’): neem zo weinig plastic aan.

• REDUCE (‘verminder’): probeer zelf zoveel mogelijk alternatieven voor plastic te gebruiken

• RE-USE (‘hergebruik’): zoek een nieuw leven voor je plastic

• RECYCLE (‘recycleer’): recycleer wat je niet kan weigeren, hergebruiken of recycleren.

Binnen deze ‘Big Four’ passen ook heel wat concrete tips, die je meteen kan toepassen in het dagelijks leven.



• Koop geen waterflessen meer en stap over op kraantjeswater

• Ga winkelen met een herbruikbare tas

• Koop enkel dingen die in karton of überhaupt niet zijn verpakt

• Neem een herbruikbare fles mee naar het werk en drink niet uit bekertjes

• Bewaar je boterhammen niet in plastic folie

• Gebruik een tandenborstel uit bamboe

• Schakel over op wasbare luiers

• Ban papieren zakdoeken en gebruik enkel nog stoffen zakdoeken