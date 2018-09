Meeste mensen betalen meer dan 800 euro af aan hun woning Johan Van Geyte

Belgen lenen steeds meer voor hun woning. Het gemiddelde bedrag dat iemand die gaat bouwen aan zijn bank vraagt, is intussen gestegen tot 170.000 euro. Wie een bestaand pand koopt, vraagt gemiddeld een krediet van 157.500 euro.

De geleende bedragen zitten daarmee volop in de lift. In het eerste kwartaal van 2016 leenden de Belgen gemiddeld ‘nog maar’ 150.303 euro als ze gingen bouwen. Volgens de cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet zaten we in het tweede trimester van 2018 al aan 171.026 euro.

Een soortgelijke evolutie zien we in de leenbedragen voor de aankoop van een woning. In dezelfde periode (eerste kwartaal 2016 => tweede kwartaal 2018) stegen de leenbedragen van 142.707 euro naar 157.584 euro.

Ging het om een aankoop van een pand met bijhorende renovatie, dan werd de banken gevraagd om 179.808 euro te lenen. Goed twee jaar geleden volstond daar nog 161.533 euro.

Leeftijdsgebonden

Een factor waarom de geleende bedragen stegen, was de daling van de rentevoeten. Kredietnemers konden voor eenzelfde maandelijkse afbetaling dan ook een hoger krediet opnemen.

Hoeveel men leent, is kennelijk wel heel leeftijdsgebonden. 55-plussers lenen gemiddeld 143.455 euro, volgens een analyse die BNP Paribas Fortis maakte van haar woonleningen in 2017. Klanten onder de dertig jaar leenden gemiddeld 181.559 euro. De reden is natuurlijk niet ver te zoeken: wie ouder is, had al meer tijd om te sparen, en vijftigers lenen niet zelden al voor de aankoop van een tweede woning.

Jongeren gaan voor de langere termijn

Gemiddeld doet de Belg er 224 maanden of 18,5 jaar over om de lening af te betalen. Opnieuw merken we grote verschillen tussen de generaties: jongeren komen aan 274 maanden, 55-plussers houden het bij 120 maanden.

Opnieuw volgens de cijfers van BNP Paribas Fortis betalen jongeren gemiddeld 851 euro per maand af, en 55-plussers 824 euro.

De grote leningsvraag van de Belgen heeft wel een keerzijde. De schuldenlast van de gezinnen is volgens berekeningen van de Nationale Bank boven het Europees gemiddelde gestegen. Voorlopig heeft dat nog niet geleid tot een toename van het aantal wanbetalers.

