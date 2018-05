Meeste geld op spaarboekjes in anderhalf jaar Redactie

07 mei 2018

11u14

Bron: Belga 2 Consument De Belgen hadden eind maart net geen 262 miljard euro op hun spaarboekjes staan. Dat is het hoogste bedrag sinds september 2016, zo blijkt maandag uit statistieken van de Nationale Bank van België (NBB).

Het bedrag op de gereglementeerde spaarrekeningen steeg in maart voor de vierde maand op rij, tot 261,99 miljard euro.

Vorig jaar in maart was het bedrag nog fors gedaald, tot ruim 255 miljard euro, maar daar was een technische verklaring voor. Enkele banken zetten toen immers de gereglementeerde spaarrekeningen van professionele klanten om in niet-gereglementeerde boekjes. Zo konden ze de rente op die boekjes verlagen naar nul, wat niet mogelijk is bij een gereglementeerd boekje. Dat moet minimaal 0,11 procent opleveren.

In september 2016 stond er ruim 264 miljard euro op de spaarboekjes.