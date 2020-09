Meer onbetaalde en uitgestelde facturen bij energieleveranciers: zo kan u zelf hoge kosten vermijden Kurt Deman

08 september 2020

10u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Voor veel Belgische gezinnen was het de afgelopen maanden niet evident om de Voor veel Belgische gezinnen was het de afgelopen maanden niet evident om de gas- en elektriciteitsfactuur te betalen . Onbetaalde of uitgestelde facturen stapelen zich op bij de energieleveranciers. Tezelfdertijd laten veel Belgen kansen om te besparen op de energiefactuur liggen. Mijnenergie.be zocht uit hoe u te hoge kosten kan voorkomen.

Verdubbeling onbetaalde facturen

Febeg, de federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven, waarschuwde in april al voor de gevolgen van de coronacrisis op de energiemarkt. Ze verwachtte een toename van niet-betalingen met minimaal 50 procent. “Veel klanten, particulieren en professionals, vragen om betalingsregelingen en om kortingen op hun factuur”, luidde het toen. Die voorspelling bleek achteraf allerminst een overschatting.

Febeg-woordvoerder Stéphane Bocqué liet in de krant ‘De Tijd’ optekenen dat de vragen om betalingsuitstel bij professionele klanten 2,5 keer hoger lagen in de periode april-mei 2020 dan in februari-maart 2020. Het aantal verzoeken om een lagere voorschotfactuur is ook meer dan verdubbeld, zowel bij particuliere als professionele verbruikers. Waar energieleveranciers normaal jaarlijks moeten afrekenen met ongeveer 85 miljoen euro aan onbetaalde facturen, vreest Febeg nu een verdubbeling, tot 170 miljoen.

Factuurbedrag kan lager

Opvallend: daartegenover staat dat minstens 360.000 Belgische gezinnen te veel betalen voor hun energie. Tot die conclusie kwam de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) vorig jaar.

De reden?

⦁ Consumenten klinken zich vast aan langdurige contracten die eigenlijk te duur zijn gezien hun noden.

⦁ Ze beseffen nog te weinig dat ze snel, zonder boetes en zonder al te veel administratief gedoe kunnen overstappen naar andere, goedkopere energieleveranciers.

Doe zelf even de test hier, en u merkt bijvoorbeeld meteen dat er in de jaarprijs gemakkelijk 200 euro verschil tussen het goedkoopste en duurste aanbod zit.

Overstappen van leverancier kan tegenwoordig vlot online: u geeft uw gegevens door en uw nieuwe leverancier regelt verder al het nodige. Een maand wachten en de overstap is compleet.

Wat als u niet betaalt?

Maar wat als u al een relatief goedkoop contract hebt en wegens omstandigheden uw factuur niet (op tijd) kan betalen? Sowieso beschouwt de overheid de beschikbaarheid van elektriciteit en gas als een basisrecht. Normaal gezien worden die dus ook niet zomaar afgesloten.

Een afbetalingsplan met de energieleveranciers, via het OCMW of een erkende schuldbemiddelaar biedt misschien al soelaas. Als dat geen oplossing oplevert, zal de energieleverancier het contract opzeggen met een opzegbrief. U moet dan zo snel mogelijk op zoek naar een nieuwe energieleverancier.

Vindt u geen energieleverancier die een contract met u wil afsluiten? Dan krijgt u elektriciteit en gas via uw netbeheerder. Als u bij de netbeheerder uw facturen niet betaalt en geen afbetalingsplan opstelt, zal de netbeheerder een budgetmeter in uw woning plaatsen. De budgetmeter voor elektriciteit zorgt altijd voor een minimale levering aan elektriciteit, zelfs wanneer er geen geld staat op uw budgetmeterkaart. In bepaalde gevallen kan de netbeheerder elektriciteit en aardgas helemaal afsluiten, al gebeurt dat in realiteit niet snel.



