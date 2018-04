Meer lenen dan voorzien? Hier moet u op letten Dries Van Damme

16 april 2018

08u00

Stel: u hebt een woonkrediet afgesloten om uw woning op te knappen. Een jaar later merkt u dat het net iets meer zal kosten om er een droomhuis van te maken. In dat geval is bijlenen een optie. Dat kan via een aparte lening, een nieuw of een bestaand woningkrediet.

Welke optie voor u aangewezen is, hangt af van verschillende factoren. Wij zetten de mogelijkheden en aandachtspunten op een rijtje.

Er zijn verschillende redenen om meer te willen lenen dan aanvankelijk voorzien. Het is best mogelijk dat u een duurdere smaak hebt dan u dacht. Misschien hebt u een designkeuken op het oog of wilt u toch iets sneller de renovatiewerken van uw huis achter de rug hebben.

Overweeg eerst even of u die extra’s niet beter met eigen middelen financiert, want dan moet u al geen kosten of interesten betalen. Aan de andere kant: misschien verliest u dan net die financiële buffer die u nodig hebt om te sparen of te beleggen, en loopt u bovendien aantrekkelijke fiscale voordelen mis.

Optie 1: persoonlijke lening

De meest flexibele oplossing is een aparte lening. Als het om niet al te grote bedragen gaat, valt een persoonlijke lening te overwegen. We hebben het nu over bedragen tussen 2.500 en 75.000 euro.

Het voordeel aan een persoonlijke lening? Het kan snel, gemakkelijk en er komt zelden veel administratieve rompslomp bij kijken.

Het nadeel? De huidige rentevoeten natuurlijk. Die liggen bij particuliere leningen echt wel een stuk hoger dan bij een hypothecaire lening. Om die reden laat u de lening ook best niet te lang lopen.

Optie 2: renovatielening

Wilt u bijlenen voor een renovatie, dan is een renovatielening vaak een betere optie. De rentes van een verbouwingslening liggen hoger dan de gebruikelijke hypotheekrentes, maar een stuk lager dan bij een persoonlijke lening. Wie ‘groen’ renoveert - en dus een verbouwing plant met meer dan 50 procent energiebesparende investeringen - komt in aanmerking voor een groene lening, met nog meer voordelige rentes.

Tip: hier kunt u de huidige rentes van verschillende persoonlijke leningen, renovatieleningen en energieleningen vergelijken.

Optie 3: een nieuwe hypotheek voor hoge bedragen

Hebt u meer dan 50.000 euro nodig? Dan kan u bovenop uw huidige hypotheek een nieuwe hypotheek afsluiten.

Het voordeel hier is dat de rentes in vergelijking met een persoonlijke lening of renovatielening een pak lager liggen. Keerzijde van de medaille is dat u opnieuw akte- en notariskosten ophoest, en dat u opnieuw een schuldsaldoverzekering moet nemen.

Tip: vergelijk hier de goedkoopste hypothecaire leningen in uw buurt en maak een simulatie van uw hypothecair krediet.

Optie 4: ‘hergebruik’ uw hypotheek

Deze optie is enkel voor wie al een flink stuk van de lopende lening afloste. In dat geval kan het namelijk interessant zijn om de bestaande woonlening te gebruiken om een herfinanciering te bekomen. Voor wie een pand echt intensief wil renoveren, is dat een aanrader. Het grote voordeel tegenover een nieuwe lening is dat u in dit scenario enkel dossierkosten en geen notariskosten voor een nieuwe hypotheek hoeft te betalen.

