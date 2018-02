Meer dan een op de drie Vlamingen kent inhoud hospitalisatieverzekering niet Redactie

05 februari 2018

10u27

Bron: belga 0 Consument Voor goed een derde van de Vlamingen met een hospitalisatieverzekering is het onduidelijk wat die extra verzekering dekt. Dat blijkt uit een bevraging van Partena Ziekenfonds bij 1.000 Vlamingen.

Zo zegt 44 procent niet te weten of ereloonsupplementen boven de 100 procent terugbetaald worden en twijfelt 34 procent of die supplementen terugbetaald worden. Hoe het zit bij kosten buiten het ziekenhuis, weten vier op de tien Vlamingen niet. 28 procent van de bevraagden gaf aan niet te weten of langsgaan bij de spoed terugbetaald wordt.

Het ziekenfonds roept daarom op helder te communiceren over de inhoud van verzekeringspolissen. "'Mijn verzekering betaalt ereloonsupplementen terug tot 100%' betekent niet noodzakelijk hetzelfde als 'mijn verzekering betaalt volledig terug'", legt Partena-woordvoerster Sarah Masschelein uit. "We moeten met zijn allen werken aan het transparanter maken van het kostenplaatje."

Partena wijt die onduidelijkheid ook aan de ziekenhuisfacturen, die moeilijk te ontcijferen zijn. "Begrippen zoals kamer- en ereloonsupplementen zijn complex", aldus Masschelein. Het ziekenfonds merkt daarnaast nog op dat meer en meer ingrepen via dagopname gebeuren, wat betekent dat er meer zorgen nodig zijn na de opname. Ook daarover bestaat veel onduidelijkheid.