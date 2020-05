Meer dan 40.000 reizigers terugbetaald na faillissement Thomas Cook SVM

29 mei 2020

19u08

Bron: Belga 1 Consument Meer dan 40.000 reizigers die getroffen werden door het faillissement van touroperator Thomas Cook zijn terugbetaald. "Ongeveer 94 procent van de schadeclaims is verwerkt", zegt het Garantiefonds Reizen.

Het garantiefonds, een verzekeraar die door de reissector zelf werd opgericht en gefinancierd, had steeds vooropgesteld om tegen eind mei 90 procent van de terugbetalingsdossiers afgewerkt te hebben. "Doel bereikt, dus", klinkt het. Het fonds kwam tot nu toe voor bijna 24 miljoen euro tussenbeide. De eerste terugbetalingen vonden eind november plaats.

Voor de ongeziene operatie was een claimcenter opgericht met op het hoogtepunt vijftien medewerkers. Dat wordt nu gesloten. Drie mensen blijven nog tijdelijk in dienst om de resterende dossiers af te werken, zegt Mark De Vriendt als directeur van het Garantiefonds Reizen. "Het gaat daarbij om duizend claims met een moeilijkere afloop, bijvoorbeeld omdat er documenten ontbreken of gegevens verkeerd zijn.” Naast de terugbetalingen zorgde het Garantiefonds Reizen ook voor de repatriëring van circa 12.000 reizigers in de weken na het faillissement.



Het Thomas Cook-dossier is veruit het grootste schadedossier in de geschiedenis van het fonds, dat in 1995 door de sector zelf werd opgericht. Tot aan het faillissement van Thomas Cook had het honderd falingen behandeld, goed voor in totaal 22.000 dossiers en een uitbetaald bedrag van 11 miljoen euro. "De bedragen van de voorbije 23 jaar verzinken hierbij in het niets", zei de directeur van het Garantiefonds Reizen daar eerder over.

