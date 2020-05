Meer dan 100.000 mensen moeten woonkrediet tijdelijk niet afbetalen SVM

08 mei 2020

18u13

Bron: Belga 0 Consument De banken hebben op ruim vijf weken tijd meer dan 107.000 particulieren uitstel gegeven voor de afbetaling van hun woonlening. Dat meldt bankenfederatie Febelfin.

Mensen die door de coronacrisis in financiële problemen dreigen te raken, kunnen sinds 31 maart uitstel vragen op de afbetaling van hun hypothecair krediet. Dat uitstel is niet altijd gratis: gezinnen die nog meer dan 1.700 euro inkomen overhouden na aftrek van lasten als de hypothecaire afbetalingen en consumentenkredieten krijgen de intresten van tijdens het betalingsuitstel nog voorgeschoteld. Het uitstel kan maximaal lopen tot eind oktober.

De teller staat intussen op meer dan 107.000 uitsteldossiers. "Het totale onderliggende kredietvolume bedraagt 11 miljard euro of gemiddeld 102.500 euro per krediet", aldus Febelfin.

Ondernemingskredieten

De banken verleenden daarnaast meer dan 116.000 keer uitstel van betaling voor ondernemingskredieten. Meer dan 80 procent ervan ging naar kmo's en zelfstandigen, zegt de federatie. Ze voegt toe dat in april ook meer dan 20.000 nieuwe kredieten werden toegekend aan ondernemingen, voor een bedrag van meer dan 4,5 miljard euro.

"De cijfers geven aan dat de banken gehoor geven aan de oproep van minister van Financiën Alexander De Croo om de kredietkraan open te houden voor wie in financiële moeilijkheden dreigt te komen door de coronacrisis", klinkt het.

Febelfin herhaalt ook dat het aantal contactloze betalingen sinds het uitbreken van de coronacrisis enorm is gestegen. Momenteel wordt 29 procent van de kaartbetalingen contactloos afgehandeld, een percentage dat een week geleden ook al was genoemd. Dat is bijna een verdubbeling tegenover februari (16 procent). De limiet voor contactloos betalen zonder pincode werd midden april verhoogd naar 50 euro.

Lees ook: Zelfs tijdens lockdown raakten op drie weken tijd 350.000 Belgen besmet: wat leren we daaruit? (+)