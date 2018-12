Gesponsorde inhoud MeDirect brengt nieuw leven in spaarmarkt Aangeboden door MeDirect

19 december 2018

08u42

Bron: MeDirect 0 Consument De online bank MeDirect lanceerde deze week een nieuw online spaarboekje en maakt zo sparen weer interessant. Het is de eerste gereglementeerde spaarrekening van de bank, waarop dus geen roerende voorheffing moet worden betaald op de eerste schijf van 960 euro aan intresten per persoon per jaar.

MeDirect is vooral onder beleggers gekend voor het uitgebreide aanbod aan fondsen zonder instap- en uitstapkosten. De bank wist echter ook van bij de start in 2013 spaarders te overtuigen met haar innovatieve spaarrekeningen met één duidelijke rente en verschillende termijnrekeningen. De ME6-, en de ME3-spaarrekeningen hebben als speciaal kenmerk dat opvragingen respectievelijk 6 of 3 maand op voorhand moeten worden aangemeld. Hier staat dan wel een hogere rente tegenover. Daarnaast beschikt MeDirect over de direct opvraagbare Express spaarrekening.

Sparen weer interessant

Met de lancering van haar eerste gereglementeerde spaarrekening speelt MeDirect in op de vraag van haar klanten. De interesse naar dit type rekening blijft groot en dat zien we duidelijk als we kijken naar het recordbedrag van 266 miljard euro dat hierop geparkeerd staat in ons land. Dat is opmerkelijk, wetende dat de meeste van die spaarrekeningen slechts het wettelijke minimum van 0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie opbrengen.

Spaarders kunnen hun spaargeld nochtans tot 8 keer meer laten opbrengen indien ze zich de moeite nemen om de aanbiedingen van de diverse banken te vergelijken. Daarbij moeten ze wel opletten met de zogenaamde spaarabonnementen, waarop bijvoorbeeld tot 500 euro per maand gestort kan worden. Die afficheren wel mooie tarieven, maar in de praktijk halen ze niet het maximum eruit omdat de stortingen gespreid zijn en dus ook maar na verloop van tijd in aanmerking komen voor de getrouwheidspremie.

Sparen blijft belangrijk

Het is sowieso aangeraden om een deel van uw geld op een spaarrekening te plaatsen. Eerst en vooral om een voldoende grote spaarbuffer te hebben voor onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een verwarmingsketel die dienst weigert. De regel is om hiervoor toch drie tot zes maanden nettoloon opzij te hebben. Daarnaast kunt u tevens sparen voor uw pensioen, uw kinderen of gewoonweg voor een toekomstige aankoop.

Verschillende online banken bieden een veelvoud van wat de grootbanken u aan rente bieden. Zij kunnen dit dankzij hun lage kostenstructuur. Zij hebben immers geen groot kantorennet te onderhouden en hun processen zijn zo optimaal mogelijk geautomatiseerd, zodat er minder administratief personeel dient ingezet te worden.

Alle details over het nieuwe online spaarboekje van MeDirect. MeDirect Bank NV is een Belgische bank en het spaargeld valt onder het Belgische depositogarantiestelsel, dat de tegoeden garandeert tot €100.000 per persoon, per bank. Sinds de lancering van de bank zijn er al meer dan 30.000 klanten die in totaal €1,5 miljard (€1,1 miljard spaargelden en €425 miljoen beleggingen) aan MeDirect hebben toevertrouwd.