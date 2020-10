MediaMarkt pakt uit met Aziatische trend 'live shopping': de marktkramers van weleer... thuis op uw scherm

Consument De wereld staat op z'n kop: het zijn niet langer de Chinezen die ons na-apen, maar wij die de Chinezen kopiëren. 'Live shopping' - interactieve koopjes-tv online - is een fenomeen in Azië en elektroketen MediaMarkt pakt er nu ook in ons land mee uit. Als moderne marktkramers hopen influencers u online te gidsen naar de ideale smartphone, koffiezet en stofzuiger.

In elk reclameblok tijdens een tenniswedstrijd: 'Bel naar het telefoonnummer naast de vlag van je land en krijg de mooiste liefdesliedjes in deze 24-delige CD-box thuisgestuurd!' Of de onvergetelijke Jo met de Banjo - als kind ooit in een ketel met pepdrank gevallen - die Vlaanderen in 'De Shoplijn' op tv overhaalde om een multifunctionele keukenrobot of het ultieme fitnesstoestel in huis te halen. Om maar te zeggen: we hebben al een evolutie afgelegd in teleshopping. Toch dringt er zich nu een nieuw hoofdstuk op. MediaMarkt wil de e-commerce - die tijdens de lockdown maal vier ging voor de keten en ook nu blijft floreren - verder aanzwengelen met 'live shopping'.

Dater wat argwaan leeft, begrijpen we, maar dat was er ook toen wij als eersten in ons land Singles Day en Black Friday lanceerden Janick De Saedeleer, Mediamarkt

Vanaf zaterdag zal op de website van de keten wekelijks een live-uitzending verschijnen waarin influencers en specialisten allerhande spullen becommentariëren en aanprijzen. Geïnteresseerden kunnen in de live chat vragen stellen. "In Azië is het al jaren een fenomeen en in de Verenigde Staten is het ook een opkomende trend. Een derde van de internetgebruikers in China heeft al eens meegedaan aan 'live shopping'. Voor ons land is het een primeur waar we veel van verwachten", zegt woordvoerster Janick De Saedeleer. "Dat er hier en daar wat argwaan leeft, begrijpen we, maar dat was er ook toen wij als eersten in ons land Singles Day, Black Friday en de actie waarbij klanten de btw op zak steken lanceerden. Dat is telkens uitgegroeid tot een hype waarbij ook de concurrentie ons voorbeeld volgt."

Comedian en experts

Als de concurrentie en Vlaamse klanten zaterdag naar het nieuwe voorbeeld kijken, dan zien ze comedian Jeron Dewulf samen met MediaMarkt-experts de tien populairste smartphones voorstellen. Wat valt er over die smartphones dan te zeggen dat Google nog niet weet? "Er zijn heel wat consumenten die zelf alles uitpluizen en van alles op de hoogte zijn, maar we zagen na de lockdown toch een grote groep klanten die een belangrijke aankoop hebben uitgesteld omdat ze graag eens hun oor te luisteren leggen bij een expert. Het zijn mensen die pas om de paar jaar een smartphone kopen en eigenlijk geen flauw benul hebben of dat best de nieuwe Samsung, Apple of Huawei wordt. En stel dat het een Samsung wordt, kiezen ze dan best een geheugen van 128 gigabyte of volstaat de helft? Dat zijn vragen waarop onze experts in de uitzending een antwoord geven. Niet om reclame te maken voor de duurste producten. Het is de bedoeling dat mensen geen kat in een zak kopen."

Daar waar winkelketens vroeger rekenden in aantal vierkante meters, beseffen ze nu dat de toonzaal - het wereldwijde web - oneindig is Retailexpert Jorg Snoeck

Met alle Chinezen en dus ook maar met den dezen? Retailexpert Jorg Snoeck van vakblad 'RetailDetail' gaat daar niet zomaar van uit. "Het succes van Black Friday en Singles Day bij ons is te verklaren omdat er koopjes te doen zijn, maar dat is hier niet expliciet de bedoeling. Maar MediaMarkt heeft groot gelijk dat het probeert: in de online wereld kan je makkelijker en sneller testen dan wanneer je een nieuwe winkel moet bouwen. Coolblue geeft al jaren uitleg in filmpjes, maar MediaMarkt start met een interactief platform en ze zetten influencers in. Dat is nieuw en het komt inderdaad uit Azië overwaaien, maar ik zie wel grote verschillen tussen China en ons kleine landje. In China is het geen rariteit dat je vanaf je woonplaats een uur moet rijden eer je de eerste elektrowinkel tegenkomt. Hier liggen ze bij manier van spreken om de hoek. In China is ook zowat het hele land onderling verbonden dankzij WeChat en daar spelen live shopping-kanalen handig op in. Dat is hier niet zo. Toch beweegt er wel heel wat in de e-commerce. Daar waar winkelketens vroeger nog rekenden in aantal vierkante meters toonzaal, beseffen ze nu dat de toonzaal - het wereldwijde web - oneindig is. Maar je moet er wel voor zorgen dat de klant niet verloren loopt in die gigantische winkel. Mayerline - de keten van de JBC-groep - houdt tegenwoordig een interactieve digitale catwalk en ook Decathlon zet vandaag volop experts in. Wie online te kennen geeft geïnteresseerd te zijn in een nieuwe fiets, krijgt dan snel telefoon van de fietsexpert van de keten. Het zijn de marktkramers van jaren geleden, maar dan in digitale versie. De merken met een betrouwbaar imago hebben er baat bij om dat nog extra in de verf te zetten door hun expertise met de klanten te delen, zeker met de komst van Alibaba en andere grote spelers die onder de prijs kunnen gaan, maar die nog wat achterdocht wekken."

Macht naar de klant

Een volgend hoofdstuk in een e-commerceverhaal ziet Snoeck in de macht die meer en meer naar de klant verschuift. "We kennen wel de groepsaankopen voor brandstof en zonnepanelen, maar er zal slimme technologie komen waarbij consumenten zich nog veel makkelijker verenigen. Stel je voor dat tienduizend mensen zich in een app verenigen met de belofte om de nieuwste Samsung-smartphone te kopen. Dan kan de app de verkopers tegen elkaar uitspelen om de beste prijs te verkrijgen voor die smartphone."

