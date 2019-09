McDonald’s wil drive-thru automatiseren met AI jv

11 september 2019

16u53

Bron: Digital Trends 1 Consument Bestellen we straks onze Big Mac aan de drive-thru bij een robot in plaats van bij een mens? Daar ziet het wel naar uit. McDonald’s is van plan de drive-thru van zijn filialen in de VS te automatiseren. De hamburgerketen zal daarvoor een beroep doen op artificiële intelligentie en overgenomen techbedrijven.

McDonald’s kondigde gisteren de overname van Apprente aan, een bedrijf uit Silicon Valley dat in 2017 werd opgericht. Bedoeling is om een spraakherkenningsplatform te creëren voor complexe bestellingen dat verschillende talen en accenten begrijpt.

De technologie van Apprente is AI-gestuurd en wordt nu al getest in bepaalde restaurants van McDonald’s in de VS. De fastfoodgigant beoogt een “snellere, eenvoudigere en accuratere opname van bestellingen aan de drive-thru”. Of: klanten willen uiteraard krijgen wat ze gevraagd hebben.

In de toekomst moet de spraakherkenningstechnologie menselijke medewerkers vervangen in de McDrives. Het is een voortzetting van de al langer ingezette automatisering bij McDonald’s. Eerder liet het bedrijf al in heel wat restaurants zelfbedieningskassa’s installeren die na verloop van tijd eveneens uitgerust zullen worden met spraakherkenningstechnologie.

McDonald’s nam in maart ook al Dynamic Yield over, een startup in machine-learning met zogenaamde ‘beslissingstechnologie’ als specialisatie. Die werd al uitgetest op elektronische menukaarten van drive-thru’s van meer dan 8.000 Amerikaanse McDo-filialen. Het systeem past het aanbod aan naargelang - bijvoorbeeld - het weer, het tijdstip van de dag of een al ingevoerde keuze door de klant. Het menu stelt zo op een warme dag koele drankjes voor aan de klant, of ‘s ochtends een ontbijt, of bij zijn/haar cheeseburger een groot pak frietjes. Tegen het eind van het jaar zouden zo goed als alle McDrives daarmee uitgerust zijn.

McDonald’s lanceert meteen ook samen met Apprente een nieuwe technologische divisie van de fastfoodketen: ‘McD Tech Labs’.