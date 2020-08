Massale drukte door uitverkoop bij Brantano: ellenlange rijen, politie grijpt hier en daar in KG TT

22 augustus 2020

09u20

Bron: Eigen berichtgeving, De Standaard 466 Consument Vanaf vandaag start de uitverkoop bij schoenenketen Brantano, in het kader van het faillissement van moederbedrijf FNG. Volgens veilinghuis Moyersoen worden er kortingen van 75 procent gegeven in een zestigtal winkels. En dat lokt bijzonder veel volk. Op beelden is te zien hoe er bij verschillende winkels ellenlange rijen staan: mensen in heel Vlaanderen schuiven aan om goedkope schoenen op de kop te tikken. Onder meer in Koksijde werd een Brantano-winkel gesloten omdat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden.



De uitverkoop bij Brantano werd al enkele keren uitgesteld, omdat er gesprekken gaande waren met potentiële overnemers die de inboedel zouden kunnen overnemen. Eén van die geïnteresseerden, de Nederlandse groep Ziengs Retail, trok zich afgelopen week echter terug. De enige partij die nu nog interesse heeft in de keten, het Duitse Deichmann, zou de voorraden niet willen overnemen. Dat schrijft De Standaard. Daardoor kan de uitverkoop nu toch starten.

Op de website van het veilinghuis Moyersoen is de volledige lijst te vinden met winkels waar de uitverkoop plaatsvindt. De uitverkoop loopt zolang de voorraad strekt. Mogelijk kan de lijst met deelnemende winkels worden aangepast, bijvoorbeeld wanneer ze uitverkocht zijn.

Twee uur gewacht

Vlamingen trokken deze voormiddag dan ook massaal naar Brantano om koopjes te doen. Op verschillende plaatsen ontstonden voor openingstijd al lange rijen. “Ik ben hier iets na 8 uur toegekomen en er stonden al zeven mensen te wachten”, getuigt een koopjesjager die voor de Brantano in Deinze stond aan te schuiven.

In Waregem waren Wendy Depraetere (31) en Delphine Seys (31) de eer om vanochtend als eerste klanten de winkel te betreden. “Wij hebben hier om 8 uur postgevat aan de ingang. Twee uur voor de winkel opent, maar je moet er iets voor over hebben”, klinkt het.

“Het voorbije uur zijn we een meter of acht opgeschoven en we staan nu nog dertig meter van de ingang. Het gaat echt niets vooruit. We zien ook nauwelijks mensen buiten komen”, zegt Tibo Ongena, die in Gentbrugge postvatte. “Als het aan dit tempo vooruit blijft gaan hou ik het hier toch voor bekeken. We hebben tot nu toe hooguit vijf mensen zien buiten komen, wel altijd met enorme hoeveelheden schoenen.”

De uitverkoop zorgt hier en daar ook voor wrevel bij handelaars in de buurt. “Hier komen geen klanten binnen”, vertelt een Mechelse winkeluitbater in de buurt van een Brantano op Radio 1. “Het is om dood te vallen.”

Politie grijpt in

Bij de meeste winkels verloopt de toestroom rustig. Er wordt slechts een beperkt aantal mensen per keer toegelaten in de winkels, de anderen moeten buiten hun beurt afwachten. De wachtenden zouden telkens anderhalve meter afstand moeten houden, maar op beelden is te zien dat dat in praktijk soms moeilijker is dan verwacht.

Zo ook in Koksijde. Daar besloot de politie om de lokale Brantano tijdelijk te sluiten, omdat de uitverkoop niet meer in veilige omstandigheden kon verlopen. Dat bevestigt woordvoerder Ine Deburghgraeve van de politie Westkust. Er kon niet voldoende afstand worden gehouden. Volgens de politie zou Brantano zelf moeten zorgen dat de nodige maatregelen genomen werden, waaronder het plaatsen van dranghekken om de rij af te bakenen, maar dat was in Koksijde blijkbaar niet gebeurd. De klanten die nog in de winkel zijn mochten verder winkelen, de rest wordt naar huis gestuurd.

Ook in Dendermonde greep de politie in. Honderden mensen hadden al vroeg postgevat aan een Brantano-winkel, maar later bleek dat ze al die tijd aan het foute adres hadden aangeschoven: het was het filiaal aan de overkant van de steenweg dat de deuren opende voor de uitverkoop. De andere bleef gewoon dicht. Toen dat duidelijk werd, zorgde dat voor een gigantische volksverhuizing. Honderden mensen trokken naar de andere Brantano. Te veel op een beperkte oppervlakte, oordeelde de burgemeester. De politie werkte een systeem uit met tijdssloten. De wachtenden kregen per groep van dertig een uur toegekend, en moesten vervolgens naar huis om later terug te komen op het uur dat hij gekregen had.

In Wetteren besliste de zaakverantwoordelijke zelf om de winkel een uur lang te sluiten door de stormloop. Het werd op een bepaald moment te druk in de zaak. En in Oostkamp en Herzele werd de politie eveneneens opgetrommeld, maar enkel om het autoverkeer in goede banen te leiden.

Vakbonden: “Naar ons werd niet geluisterd”

Dat er zo'n enorme wachtrijen zouden ontstaan, stond in de sterren geschreven, zeggen de vakbonden. Ze hekelen dat de curatoren geen overleg hebben gepleegd om de uitverkoop goed en coronaproof te organiseren. “Als die overrompeling het personeel te veel wordt, dan moeten ze niet aarzelen om de winkel even te sluiten”, zegt Sven De Scheemaeker van ACV Puls. De vakbondsman wijst niet alleen met een beschuldigende vinger naar de curatoren, maar ook naar veilinghuis Moyersoen.

Vanwege dat gebrek aan overleg, ook over de overnamegesprekken die nog altijd lopen, plannen de vakbonden een interventie bij de bevoegde ondernemingsrechtbank. “We willen overleg met de rechter-commissarissen die de overname zullen moeten homologeren, en dat voor hierover een beslissing genomen wordt”, zegt De Scheemaeker. “Die interventie zal gesteund worden door een open brief van het personeel, waarin ook zij hun groot ongenoegen laten blijken over de gang van zaken.”

We hadden eerder kunnen waarschuwen dat zo’n uitverkoop het roofdier in de consument wakker maakt. Zeker in deze coronaperiode moet daarmee rekening gehouden worden.

Ook rond de uitverkoop was er dus geen overleg. “We hebben gisteren nog enkele mails uitgewisseld, maar dat is natuurlijk veel te laat”, klinkt het. “Dat moest veel eerder gebeurd zijn. Dan hadden we kunnen waarschuwen dat een uitverkoop, zeker een met kortingen vanaf 75 procent, het roofdier in de consument wakker maakt. Zeker in deze coronaperiode moet daarmee rekening gehouden worden. Noch de curator, noch Moyersoen heeft daaraan gedacht.”

Deze nieuwe episode in de afwikkeling van het FNG-faillissement is voor De Scheemaeker “een zure kers op een al smakeloze taart”. Daarbovenop komt nog meer onrust over de vergoeding die het personeel voor deze uitverkoop zal krijgen. Onder het personeel doen uitspraken de ronde van Christophe Moyersoen, die gezegd zou hebben dat het personeel, als schuldeiser, via deze uitverkoop achterstallig loon kan krijgen. “Maar dat klopt helemaal niet: dat loon zal komen via een fonds van de RVA”, beklemtoont De Scheemaeker. “Voor deze uitverkoop worden ze betaald als uitzendbediende.”

Over de overname verwacht De Scheemaeker dit weekend geen nieuws meer. “Er zit wat ruis op de lijn tussen de curator en de vakbonden, maar we vernemen dat dit weekend een afkoelingsperiode is.”

De vakbondsman pleit er alvast voor om het plan van het Nederlandse Ziengs Retail toch nog eens onder de loep te nemen. Eerder deze week lieten zij weten niet langer geïnteresseerd te zijn in Brantano, maar de ACV’er hoopt dat dat nog kan veranderen. “De curatoren hebben daar geblunderd. Nooit, en om onduidelijke redenen, is hun voorstel deftig onderzocht, hoewel het veel beter was geweest voor de tewerkstelling.”

