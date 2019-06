Makro introduceert herbruikbare zakjes voor groenten en fruit kg

04 juni 2019

14u20

Bron: Belga 0 Consument Makro introduceert in al haar winkels herbruikbare zakjes voor groenten en fruit, als alternatief voor wegwerpzakjes. Dat heeft de winkelketen vandaag bekendgemaakt.

Het gaat om witte, stoffen zakjes die uitgewassen kunnen worden. De zakjes zijn vanaf vandaag te koop voor 0,5 euro per stuk. De wegwerpzakjes blijven voorlopig ook nog even beschikbaar, om de overgang vlot te laten verlopen en klanten te laten wennen.



Indien klanten positief reageren, is het de bedoeling om op termijn volledig over te schakelen op de herbruikbare zakjes, klinkt het in een persbericht. Makro verwacht met het initiatief jaarlijks 900.000 plastic zakjes te vermijden.



Eerder gingen ook al andere supermarkten, bijvoorbeeld Delhaize of Colruyt, al de strijd aan met plastic verpakkingen.