Mail of sms binnenkort geldig bewijs voor aankoop tot 3.500 euro IB

05 april 2019

03u33

Koop je binnenkort iets tot 3.500 euro, dan volstaat een mail of sms als bewijs van een bindend akkoord. Dat is een van de nieuwigheden in het nieuwe burgerlijke wetboek dat de Kamer vannacht unaniem goedkeurde. Vandaag is een schriftelijk akkoord nodig voor elke aankoop boven de 375 euro.

Het huidige burgerlijk wetboek dateert van de tijd van Napoleon en was dringend aan een update toe. Het nieuwe wetboek dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) uitwerkte, voert belangrijke wijzigingen door in het bewijsrecht.

Wie zijn of haar goedkeuring voor een aan- of verkoop van meer dan 375 euro wil bewijzen, moet daar vandaag een schriftelijk akkoord voor kunnen voorleggen. In de realiteit worden heel wat kleinere transacties via digitale weg geregeld. Voortaan zal een mail of sms volstaan als bewijs, en dat voor alle transacties tot 3.500 euro.

Bewijslast omdraaien

Andere wijziging is dat de rechter de bewijslast kan omdraaien als de klagende partij het bewijs onmogelijk kan leveren. Wie een arts wil aanklagen voor een medische fout, bijvoorbeeld, kan die fout soms niet bewijzen, omdat hij of zij onder narcose was of niet over een volledig medisch dossier beschikt. De rechter zou in zo'n geval de arts kunnen dwingen om het bewijs te leveren dat er geen fout is gemaakt.