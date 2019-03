EU Samen Beschermen Gesponsorde inhoud Mag de hele wereld zien wat jij in je slaapkamer doet? Met deze 3 tips ben je cybercriminelen te slim af Aangeboden door Europese Commissie

28 maart 2019

08u00 3 Consument Meedoen aan een tv-reeks als Big Brother? Nee, bedankt. Toch is dat eigenlijk wat je doet als je onvoorzichtig omspringt met je digitale gegevens. We zijn op bezoek bij Olivier Bogaert van de Federale Politie (DJSOC- FCCU). Hij geeft 3 tips om cybercriminelen uit je huis te houden. Maar eerst legt uit hij wat de Europese Unie doet om ons te beschermen tegen digitale boeven. Zijn boodschap? “Paranoia is niet nodig, voorzichtigheid wel.”

Misdaad zonder grenzen

Virussen uit Oost-Europa die je computer vergrendelen, mails uit Afrika die je bankrekeningnummer nodig hebben ‘om een mooie erfenis te regelen’, zogenaamde callcentermedewerkers uit India die beweren dat ze voor Microsoft werken: cybercrime kent geen grenzen. Daarom werken ook de cyberflikken grensoverschrijdend samen, legt Olivier Bogaert, commissaris bij de Federale Computer Crime Unit uit. “Dat gebeurt via Europol – het Europese samenwerkingsverband van de politiediensten. Massale aanvallen met virussen beginnen vaak in één land. Als de communicatie snel gebeurt, kunnen de bevoegde diensten in andere landen alarm slaan bij hun bedrijven en burgers.”

No More Ransom

Via de website No More Ransom voert de Europese Unie strijd tegen ransomware. Dat is gijzelsoftware die je computerscherm vergrendelt en de data op je pc versleutelt. Pas als je losgeld betaalt, worden de gegevens weer vrijgegeven. No More Ransom is een samenwerking tussen Europol, de Europese cybercrimepolitiediensten en enkele grote IT-beveiligingsbedrijven. Je vindt er informatie over en decoderingstools tegen ransomware die je zelf kan gebruiken. Via No More Ransom zijn intussen al 72.000 computers gedecodeerd en werd 22 miljoen dollar losgeld niet betaald.

Olivier Bogaert: “Een fantastisch initiatief, maar antivirussoftware kan niet alles oplossen. Het belangrijkste blijft wat we allemaal beter opletten. Het zwakste punt in de digitale wereld zit tussen het toetsenbord en de pc: de mens zelf. Die is nieuwsgierig, ongerust en impulsief. Van die menselijke ‘zwakheden’ maken cybercriminelen misbruik. Met een paar eenvoudige tips kan je al veel onheil voorkomen.”

Tip 1: Bescherm je slimme apparaten

Steeds meer ‘slimme’ toestellen zijn met het internet en elkaar verbonden. Als we niet voorzichtig zijn, worden ze een open deur voor criminelen om in te breken en onze gegevens te verzamelen. Neem veiligheidscamera’s. Veel mensen sluiten die zomaar op hun wifinetwerk aan, met de open fabrieksinstellingen en zonder een nieuw wachtwoord in te geven. Olivier Bogaert toont op zijn computerscherm wat het gevolg kan zijn.

Olivier Bogaert: “Dit is de website www.insecam.org. Die verzamelt live beelden van duizenden beveiligingscamera’s over de hele wereld. Je tikt een land of een stad in, en je kunt zo bij de mensen binnenkijken. Wij hebben onlangs nog een Belgisch gezin gecontacteerd om te zeggen dat de wereld in hun kinderkamer kon meekijken.”

Zo los je het op:

Vervang het fabriekspaswoord door een nieuw, sterk paswoord. Koop eventueel een aparte wifirouter en geef in welke toestellen zich daarmee mogen verbinden, bijvoorbeeld je pc, je smartphone en jouw beveiligingscamera.

Tip 2: Houd je persoonlijke gegevens persoonlijk

We geven veel prijs op sociale media. Teveel. Intussen weet iedereen dat bedrijven als Facebook onze data gebruiken en verkopen. Minder goed geweten is dat ook professionele platforms een risico vormen. Neem LinkedIn. Daarop zwieren werknemers hun hele loopbaan, inclusief hun huidige werkgever en precieze functie. Criminelen gebruiken die info om aan ‘spearphishing’ te doen.

Olivier Bogaert: “Ze proberen zoveel mogelijk te weten te komen over één persoon in het bedrijf en sturen die een mail. Ze doen bijvoorbeeld of ze een overheidsdienst zijn die een doorlichting van het bedrijf oplegt. Daarvoor moet er eerst een vragenlijst ingevuld worden. Die persoon is even onoplettend en klikt. De vragenlijst blijkt dan geen vragenlijst te zijn, maar ransomware die de computers blokkeert.”

Zo los je het op:

Wees altijd oplettend voor je een link aanklikt. Gebruik je gezond verstand. Als het te goed klinkt om waar te zijn (‘proficiat, u heeft 500 euro gewonnen!’), is het waarschijnlijk niet waar.

Tip 3: Creëer een sterk wachtwoord… of gebruik Itsme

Je deur is maar zo sterk als het slot dat erop zit. In de digitale wereld is dat je wachtwoord. Een sterk wachtwoord is lang genoeg en bevat veel verschillende cijfers, hoofd- en kleine letters en andere leestekens. Te moeilijk? Gebruik dan een app als LastPass. Die onthoudt al je wachtwoorden, zodat je er zelf maar één hoeft te onthouden. Een veelbelovende nieuwkomer op dat vlak is Itsme.

Olivier Bogaert: “Itsme is ontwikkeld door verschillende Belgische banken en telecomoperatoren. Je kunt er je identiteit mee aantonen, betalingen bevestigen en documenten mee tekenen. Itsme maakt gebruik van je gsm, je simkaart en je persoonlijke code of vingerafdruk. Die unieke mix van drie elementen zorgt ervoor dat alleen jij je gegevens kunt gebruiken.”

Zo los je het op:

Creëer een sterk wachtwoord door de eerste letters van een zinnetje te gebruiken. Bijvoorbeeld: Ihvvdsw817odt! Is kort voor ‘Ik hield veel van de serie w817 op de televisie!’

