Maar drie op de tien Belgen tonen interesse voor beleggingen

Belgen zijn verwoede spaarders, maar aan beleggingen wagen ze zich maar sporadisch. Toch zullen ze iets dynamischer moeten omgaan met hun spaargeld willen ze in deze tijden van lage rente nog een behoorlijk rendement halen.

Groot slapend vermogen

Als Belgen 100 euro ontvangen, zetten ze er zowat 12 euro opzij voor later. Daarmee blijven ze bij de grootste spaarders in Europa. Niet verwonderlijk dus dat er in België heel wat vermogen is opgebouwd.



ING raamde het totale financieel vermogen van alle Belgen samen in het eerste kwartaal van 2017 op 1.322 miljard euro. Dat komt overeen met 272.000 euro per gezin. Worden daar de schulden afgetrokken, dan blijft nog een bedrag van 1.054 miljard euro of 216.500 euro per gezin over. Om het totale vermogen van de Belgen te kennen, moet daar nog de waarde van het vastgoed en andere bezittingen zoals auto's en huisraad bij worden opgeteld.



23% van het financieel vermogen van alle Belgen samen bestaat uit niet-beursgenoteerde aandelen. Het gaat om de waarde van de eigen bedrijven die ondernemers bezitten.

Weinig interesse in beleggen

Voor het overige is de Belg zeer conservatief en risicomijdend in zijn spaargedrag. 22% van het financieel vermogen staat op een spaarrekening, terwijl er nog eens 8% op zichtrekeningen staat of in cash zit. Pensioenverzekeringen en levensverzekeringen zijn goed voor 23% van het gezinsvermogen. Resten nog: 15% in beleggingsfondsen, 4% in obligaties, 4% in beursgenoteerde aandelen en 1% diversen.



Ondanks de sterke prestaties van de beurzen in de jongste jaren blijft het deel van het vermogen dat belegd wordt dus laag, stelt ING vast. Ook een recente enquête van iVox in opdracht van Spaargids en Santander Consumer Bank kwam tot dezelfde vaststelling. 46% van de ondervraagden zegt in die bevraging helemaal geen interesse te hebben in beleggingen. Daar komt nog 23% bij die zegt wellicht geen interesse te hebben. Bij slechts drie op de tien is er wellicht wel of zeker interesse.

Inflatie holt koopkracht uit

De forse daling van de rente sinds de financiële crisis van 2008 heeft dan ook vooral de Belgen getroffen, leert een analyse van de Europese Centrale Bank. Zij zijn immers de grootste spaarders en 'verloren' dan ook het meest aan rente-inkomsten, zeker nu de rente een pak onder de inflatie ligt.



Volgens het Planbureau mogen we ervan uitgaan dat de korf met meest gekochte producten en diensten dit jaar 1,8% duurder zal zijn geworden. Dat heeft voor gevolg dat de koopkracht van het spaargeld is gezakt. En met een intrest van 0,11% op het spaarboekje wordt dat zeker niet gecompenseerd.



Wil de Belg zijn koopkracht behouden, zal hij dus anders moeten omgaan met zijn spaargeld en meer gaan beleggen. Het basisdoel van beleggen blijft in de eerste plaats immers het beschermen en, indien mogelijk, het uitbreiden van de koopkracht. Dat gaat weliswaar gepaard met het nemen van hogere risico's, maar die kunnen door een goede spreiding van de beleggingen wel worden beperkt.

Maak de goede keuze

Blijft uw voorkeur niettemin uitgaan naar de spaarrekening, dan kunt u kiezen voor de rekeningen met de hoogste opbrengst.



Overweegt u ook andere producten, dan biedt Spaargids.be u een overzicht van de rendementen op tak21-spaarverzekeringen met een gewaarborgde minimumrente.



Stapt u liever in een beleggingsverzekering, dan kunt u kiezen voor een geldplaatsing met de laagste kosten.

