Maaltijdcheques binnenkort enkel nog voor voeding ADN

13 augustus 2020

14u31

Bron: Belga 0 Consument Een hele winkelkar betalen met maaltijdcheques, ook als er niet-voedingsproducten in liggen, zal binnenkort niet meer kunnen in de supermarkten. Volgens de wet mogen er alleen voedingsproducten mee betaald worden, maar veel supermarkten pasten dat niet strikt toe.

In zijn folder van deze week waarschuwt Colruyt klanten dat het vanaf september in zijn supermarkten Colruyt, Okay, Spar en Bio-Planet enkel nog maaltijdcheques zal aanvaarden voor voedingsproducten.



Momenteel rekent Colruyt in principe nog op een manuele controle van het personeel, maar in de praktijk worden toch veel niet-voedingproducten afgerekend met maaltijdcheques. Ook andere supermarktketens pasten de regels niet altijd strikt toe.

‘Automatiseren’

"In overleg met de uitgevers van de maaltijdcheques en sectorfederatie Comeos zijn we het engagement aangegaan om dit proces te automatiseren", zegt Colruyt-woordvoerster Silja Decock. "Een rechtlijnige en eenduidige toepassing is transparant voor de klant en ontzorgt het winkelpersoneel.”



Ook Delhaize laat weten dat het zijn kassasystemen vanaf 1 september zo zal aanpassen dat het niet meer mogelijk is om maaltijdcheques te aanvaarden voor non-foodproducten.

Tijdslijn

Wim Van Edom van Comeos bevestigt de koerswijziging.

"VIA (de koepel van uitgevers van maaltijdcheques, red.) heeft beslist om strenger toe te zien op de correcte naleving. Het is geen evidente zaak om dat 100 procent correct te doen, dus is er een tijdslijn afgesproken om de kassasystemen aan te passen. Dat is nog wat verstoord geraakt door de coronacrisis, maar de deadline werd uiteindelijk in september gelegd.”

