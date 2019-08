Maakt de veggieburger koeien overbodig? ES

23 augustus 2019

16u27

Bron: CNN, ZEMBLA 0 Consument De gemiddelde B elg at 28,1 kilogram vlees in 2018, tegenover 28,6 kilogram in 2016. Ondanks de lichte daling blijft vlees, waaronder de burger, nog steeds populairder dan nepvlees. Althans voor nu, zegt een pionier in de vleesindustrie, “want de plantaardige burger is bezig aan een sterke opmars”.

Impossible Foods, een producent van plantaardige burgers, voorspelt dat we in de nabije toekomst het merendeel van -of zelfs al- onze proteïnen uit planten zullen halen in plaats van uit dieren. “Onze missie is erg eenvoudig”, zegt Pat Brown, arts en voormalig bioloog die Impossible Foods oprichtte. “Het doel is om tegen 2035 alle dieren, bestemd voor de voeding van de mens, te kunnen vervangen.”

Om dat doel te bereiken, moet iédereen bereid zijn vlees op te geven en kiezen voor vleesvervangers. “Mensen willen misschien wel plantaardig vlees uitproberen, maar dat wil niet zeggen dat deze producten ervoor zullen zorgen dat ze plots in een vegetariër of veganist veranderen”, waarschuwt expert Jan Dutkiewicz, verbonden aan Johns Hopkins University.

“Een toekomst zonder dierlijk vlees is realistisch”

Brown’s idee om dierlijk vlees uit onze diëten te schrappen is niet vergezocht, verklaart een recente studie van consultancybureau A.T. Kearny. “Het zou kunnen dat tegen 2040 het grootste deel van ons vlees niet meer van geslachte dieren komt en dat plantaardige en lab gekweekte alternatieven domineren.”

“Toch zal er nog veel moeten veranderen vooraleer we daar aan toe zijn”, staat in de studie te lezen. “Er moet bijvoorbeeld snel geïnvesteerd worden in productieketens, productiefaciliteiten en distributielijnen om ze aan te passen aan de nieuwe markt.”



Eerder bleek uit een bevraging van Gaia dat 42 procent van de Belgen voorstander zou zijn van het alternatief kweekvlees, vlees geproduceerd op basis van stamcellen.

“Vleesvervangers niet 100% klimaatneutraal”

Vleesalternatieven zijn over het algemeen duurzamer dan vlees op het gebied van klimaatverandering, watergebruik en landgebruik. Vooral op vlak van dierenwelzijn doen de alternatieven het goed. Toch zijn ook vleesvervangers niet volledig klimaatneutraal, blijkt uit een studie van het adviesbureau Blonk Consultants.

Zo bevatten sommige vleesvervangers nog steeds dierlijke ingrediënten, zoals kaas. Voor de productie daarvan is veel land en energie nodig, verklaart Hans Blonk, directeur van Blonk Consultants in het Nederlands nieuwsprogramma ZEMBLA. Maar ook voor soja, dat in veel vleesvervangers zit, worden stukken tropisch oerwoud gekapt om er sojavelden aan te leggen.