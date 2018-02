Lychees gekocht bij Aldi? Oppassen voor wie allergisch is aan sulfiet Redactie

09 februari 2018

14u32

Bron: Belga 11 Consument Bij een analyse van lychees is een overschrijding van het allergeen sulfiet vastgesteld. Aldi verdeelde de producten in filialen van de regio Erpe-Mere en Heusden-Zolder en waarschuwt consumenten vrijdag in een persbericht.

Sulfiet wordt aan lychees toegevoegd om bruinverkleuring tegen te gaan. Wie allergisch is voor sulfiet, eet dit product niet en breng het terug naar de winkel waar het zal worden terugbetaald. "Wie allergische reacties vertoont na het eten van dit product, wordt aangeraden een dokter te raadplegen", aldus Aldi. Voor consumenten die niet allergisch of intolerant zijn, is er geen risico bij consumptie.

Het betreft lychees (250 gram) in flowpack, lotnummer GGN 4050373428792, met de vermelding L-014841 of L-14752 of L-14914 of L-15017 of L-15107. Ze werden verkocht tussen 23 en 30 januari 2018 in filialen van de regio Erpe-Mere en Heusden-Zolder. GEL/DWM/