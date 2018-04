Lukt het u maar niet om te sparen? Deze tips kunnen helpen Dries Van Damme

09 april 2018

11u30

Bron: spaargids.be 0 Consument Met sparen is het een beetje zoals met afvallen of stoppen met roken: het klinkt gemakkelijk, maar niets is minder waar. Wie wil sparen, heeft meer dan alleen goede voornemens nodig. Een duidelijk stappenplan bijvoorbeeld.

1. Begin met een stevig spaarplan

Het voornemen om ‘meer te sparen’ is om te beginnen al te vaag. Beter is om een concreet spaarplan uit te stippelen. Zet bijvoorbeeld elke maand bewust 200 euro (of meer) direct opzij. Sparen met wat u aan het eind van de maand overhoudt, heeft weinig kans op slagen.

Natuurlijk moet het spaarbedrag een beetje realistisch blijven: de kans is klein dat u elke maand de helft van uw inkomen kan opzij zetten. Wapen u met een Excel-document of een personal finance-app (Money Pro, HomeBudget) en breng eens uw effectieve inkomsten en uitgaven in kaart. Hou nog wat rekening met potentiële onverwachte kosten, en u kan perfect zien wat u maandelijks kan sparen.

2. Focus op concrete spaardoelen

Het werkt motiverend als u weet waarvoor u spaart. Wil u wat geld opzij houden om pakweg binnen 3 à 5 jaar een eigendom te kopen? Zit er een trip naar de States aan te komen? Of bent u een échte langetermijnspaarder en wil u nu al zeker zijn van een goed pensioen? Wat de reden ook is, evalueer af en toe ook uw vorderingen. Kan er nog wat extra opzij of komt u elke maand eerder wat leefgeld tekort?

TIP - Wie het serieus wil aanpakken, kiest - bij voorkeur telkens aan het begin van de maand - voor een automatische overschrijving van een som geld naar de spaarrekening. Geld dat niet meer op uw zichtrekening staat, doet u ook niet op aan nutteloze dingen.

3. Kies uw moment uit

Kies het moment waarop u wilt starten met sparen zorgvuldig. Begin bijvoorbeeld zodra u uw vakantiegeld krijgt, of een mooi bedrag van de belastingen terug kreeg. Ook andere financiële meevallers, zoals een erfenis of opslag, zijn ideale momenten om met volle moed te beginnen sparen.

4. Kies de juiste producten voor uw spaardoel

Welke spaarproducten voor u het meest geschikt zijn, hangen opnieuw sterk af van uw spaardoelen. Wilt u binnen afzienbare tijd een huis bouwen, dan heeft het geen zin om uw geld voor heel lange tijd vast te zetten. Een traditionele spaarrekening is in dat opzicht nog steeds het meest flexibel. U weet intussen wel dat u geen al te hoge rendementen moet verwachten, maar een vergelijking van verschillende rekeningen maken loont áltijd.

Wie wel met het oog op de verdere toekomst spaart, heeft betere alternatieven dan de klassieke spaarrekening. Zo kan u pensioensparen: het beleggingsbedrag is beperkt tot 960 euro per jaar, maar er hangt ook een fiscaal voordeel van 30% aan vast. Vooraf verschillende pensioenspaarplannen vergelijken kan ook hier een wezenlijk verschil maken aan het einde van de rit.

Daarnaast bestaan er nog diverse andere producten die vooral geschikt zijn voor doelstellingen op langere termijn, zoals de tak 21- en tak 23-verzekeringsproducten. Handig om weten is dat u die verzekeringsspaarplannen ook kan afsluiten om voor uw kinderen of kleinkinderen te sparen.

Tip: Bent u niet echt vertrouwd met de tak21- en tak23-verzekeringen? U kan hier lezen wat die precies inhouden.

5. Vraag advies aan een expert

Hebt u een grotere som geld die u verstandig wil inzetten? Dan loont het zeker om advies in te winnen bij een expert. Voor onafhankelijk advies kan u terecht bij diverse onafhankelijke makelaars (genre Futuria) die u wegwijs maken in de verschillende spaarformules. Zo weet u tenminste dat u uw spaargeld ten volle efficiënt benut.

