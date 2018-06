Lukt het niet om te sparen? U pakt het waarschijnlijk verkeerd aan Johan Van Geyte

14 juni 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Hebt u zich al eens afgevraagd waarom iets als Start to Run zo succesvol is? De reden is simpel: het geeft mensen die géén conditie hebben een eenvoudig te volgen stappenplan, waarbij het resultaat snel zichtbaar en voelbaar is. Hetzelfde principe kan perfect werken voor sparen. Veel Belgen slagen er niet in om te sparen omdat ze gewoon geen goede aanpak hebben. Met dit eenvoudig vierstappenplan ziet u snel resultaat.

1. Kies een duidelijk spaardoel

Een toffe reden om iets te doen motiveert altijd meer dan 'zomaar' met iets starten. Of het nu om een nieuwe keuken of badkamer gaat, een mooie wagen of een wereldreis... met een plezierig vooruitzicht is het gewoon gemakkelijker om vol te houden. Zonder een duidelijke doelstelling, kan de verleiding groot zijn om de spaarpot aan te roeren voor kleine pietluttigheden.

U kan ook een timing aan uw spaarinspanning toevoegen en ze combineren met een lening. Zo kan u bijvoorbeeld enkele maanden sparen voor een nieuwe auto en vervolgens een autofinanciering nemen voor het saldo. Die manier van werken garandeert ook dat u elke maand de lening kan afbetalen.

2. Leg uw spaarlat niet te hoog

U droomt er misschien van om 50.000 euro opzij te kunnen zetten in de loop van één jaar, maar voor de gemiddelde werkende mens met een gemiddeld loon in België is dat niet erg realistisch. Als uw doelstelling onrealistisch is, riskeert u vrij snel op te geven "omdat het toch niet lukt."

TIP - Ooit al voorhuwelijkssparen overwogen?

Weinig spaarvormen leveren momenteel zo'n rendement op als het voorhuwelijkssparen. Het wordt nog steeds aangeboden door enkele ziekenfondsen. U kan ermee starten op uw 14e, en een bedrag van 48 euro volstaat. Trouwt u dan op uw 25ste, dan hebt u 576 euro gespaard. Bij de socialistische mutualiteiten krijgt u 86,25% rente, goed voor 1.072,80 euro. Trouwt u op uw 30ste, dan ontvangt u 123,75% rente, goed voor een totaal kapitaal van 1.825,18 euro.

3. Wie resultaat wil, moet discipline kweken

Elke sporter zal het beamen: met één keer keihard te trainen, bereikt u gewoon niets. Wie conditie wil opbouwen, doet dat door regelmatig te trainen. En zoals ook geldt voor de conditielozen die willen starten met sporten, geldt het ook voor onervaren spaarders: het beste is om langzaam op te bouwen, discipline te vinden in regelmaat en vervolgens ook gewoon vol te houden. Ja, alle begin is lastig, maar op het einde wint de volhouder sowieso.

Zij belonen u

Zoek naar spaarrekeningen die u belonen als u regelmatig spaart. Sommige banken bieden immers hogere intresten als u maandelijks een bepaald bedrag stort.

Deutsche Bank - DB Saving Plan: basisrente van 0,90%, getrouwheidspremie van 0,30%. Maximum maandelijks spaarbedrag: 500 euro.

Beobank - Step Up: basisrente van 0,20%, getrouwheidspremie van 1,00%. Maximum maandelijks spaarbedrag: 750 euro.

bpost Ritmo-rekening: basisrente van 0,20%, getrouwheidspremie van 0,20%. Maximum maandelijks spaarbedrag: 500 euro.

TIP: hier kan u de opbrengsten van diverse spaarrekeningen met elkaar vergelijken

Kies voor een spaarplan

Bij een spaarplan worden uw stortingen in fondsen geïnvesteerd. Bij sommige financiële instellingen kan u al instappen vanaf 25 euro of 50 euro per storting, bij andere geldt een bepaald bedrag per maand of per jaar.

Anders dan bij de spaarrekening, heeft deze vorm van sparen geen gewaarborgde opbrengst. De evolutie van de waarde van het tegoed hangt dan ook af van de toestand op de beurzen, en die kan dus zowel positief als negatief zijn.

TIP: hier ontdekt u welk spaarplan het beste bij u past

4. Gebruik de financiële meevallers

Hebt u, als u eerlijk bent, echt een gloeiende hekel aan sparen? Zorg er dan voor dat het bedrag meteen bij het begin van de maand van uw zichtrekening verdwijnt. Anders is het toch maar verleidelijk om het aan iets anders uit te geven. En als u aan het einde van de maand nog wat overschot hebt, kan u dat uitgeven aan iets leuks.

Als u het financieel allemaal gezond wil houden, spaart u best met inkomsten waar u maandelijks op kan rekenen. Vakantiegeld, een dertiende maand of een jaarlijkse bonus van het werk kunnen mooie aanvullingen zijn op uw spaartegoed, maar zouden eigenlijk niet de basis van uw spaarinspanning mogen vormen.

Lees ook:

Belg loopt nog niet warm voor hoger plafond op pensioensparen

Rabobank.be verhoogt getrouwheidspremie op spaarrekeningen

Belgen kennen vrij goed kenmerken van spaarrekening

Bron: spaargids.be