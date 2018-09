Luchthaven van Charleroi krijgt Burger King, Starbucks en Panos HA

27 september 2018

12u30

Bron: Belga 0 Consument Het aanbod van drank- en eetgelegenheden op de luchthaven van Charleroi wordt de komende maanden flink opgefrist. Er komt een nieuwe consessiehouder, SSP Groep, en die zal bekende merken als Burger King, Starbucks en Panos introduceren.

Tussen december 2018 en augustus 2019 zullen twaalf verkooppunten de deuren openen, zo meldt de luchthaven in een persbericht. Koffieketen Starbucks wordt de eerste in dat rijtje. Om plaats te maken voor alle nieuwe zaken, besloot de luchthaven om een derde verdieping in te richten.

De infrastructuurwerken beginnen op 1 oktober.