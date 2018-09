Loop geen kortingen meer mis met AskOLI mvdb

08 september 2018

17u57

Bron: VRT 0 Consument Loop nooit meer een korting mis, dat lijkt het uitgangspunt van AskOLI.net, een nieuw Belgisch platform dat op maat 25 verschillende voordeelprogramma's weergeeft waar u mogelijk voor in aanmerking komt.

Via uw werkgever, of als klant verbonden aan een bank, ziekenfonds, supermarkt of pechverhelpingsdienst hebt u vaak recht op heel wat kortingen. Het is alleen moeilijk om die allemaal te onthouden. AskOLI.net wil daar iets aan doen.

Indien u daar de toestemmming voor geeft, zal de website u telkens wijzen op de voordelen via een stukje software in uw zoekmachine, zo meldt de VRT-nieuwsdienst. AskOLI.net is ook verkrijgbaar als app.



Oprichter Luc Jacobs hield een steekproef en kwam tot de conclusie dat 93 procent van de kortingen niet wordt verzilverd. In het Eén-magazine 'De Markt' maakte hij duidelijk dat hij met zijn gezin zelf op een jaar tijd bijna 600 euro heeft uitgespaard. Het bedrijf zegt zich strikt te houden aan de strenge nieuwe Europese privacyregels. De gratis versie van AskOLI.net komt met advertenties. Een betalende versie kost 1 euro per maand.