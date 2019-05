Lidl wil enkel nog melk van grazende beesten Bieke Cornillie

31 mei 2019

04u16 3 Consument Lidl verkoopt vanaf deze zomer enkel nog melk van koeien die buiten, in de wei, grazen. Ze zijn daarmee de eerste Belgische retailer die de omschakeling van stal- naar weidemelk maakt.

Wie deze zomer melk, chocomelk of fruitmelk koopt bij Lidl, mag er zeker van zijn die afkomstig is van koeien die buiten kunnen grazen. De supermarktketen verkoopt vanaf dan nog enkel melk van dieren die minstens 120 dagen per jaar, minimaal zes uur per dag, buiten leven en gras eten. Vanaf dan krijgen alle brikken en flessen een ‘weidemelk’-label.

“Die ommekeer past volledig in de duurzaamheidsstrategie die we anderhalf jaar geleden zijn beginnen uitrollen”, legt Isabelle Colbrandt van Lidl uit. “Daarmee scharen we ons achter de COP21-doelstelling van Parijs, de afspraak om de uitstoot van broeikasgassen aan banden te leggen zodat de klimaatopwarming beperkt blijft tot 2 graden Celsius. Zo letten we er bijvoorbeeld al op dat onze groenten en fruit lokaler zijn: de korte keten. Onze vis is al 100 procent duurzaam en ons varkensvlees draagt sinds vorig jaar het ‘1 ster beter leven’-label. Melk was een volgende logische stap. We verduurzamen elk jaar tien procent van ons assortiment. We doen dat per categorie. Zo kan de klant er zeker van zijn dat gelijk welk brik hij uit de rayon neemt, afkomstig is van grazende koeien.”

Meer beweging

Het weidemelk-label komt overgewaaid uit Nederland. Maar de retailer verzekert dat alle melk in hun winkels volledig Belgisch zal zijn. “Er zijn voldoende lokale melkveehouders die aan de voorwaarden voldoen”, klinkt het.

Stalmelk of weidemelk: voor de koeien zelf is het alvast een wereld van verschil, die 120 dagen buiten, vrolijk in de weide. Maar is dat ook voor de consument het geval? “Het geeft niet alleen een beter gevoel om melk van gelukkige koeien te drinken, er zitten ook effectief meer omega-3-vetzuren in weidemelk dan in stalmelk”, zegt professor Dierlijke Productie Stefaan De Smet (UGent). “Tot wel drie keer zoveel. Ze hebben een positieve invloed op hart- en vaatziekten, suikerziekte en ontstekingen. Weidekoeien eten een aantal uur per dag vers gras, terwijl stalkoeien vooral maïs en kuilvoeder krijgen. De dieren hebben ook meer beweging. En dat laat zich dus merken in die vetzuursamenstelling van hun melk.”

Is weidemelk dan gezonder dan stalmelk? “Het verschil in die vetzuursamenstelling is op zich positief, maar om nu daaruit te besluiten dat weidemelk een groot gezondheidseffect heeft, is overdreven. Wie vette vis eet, krijgt veel meer omega-3-vetzuren binnen. Op de smaak heeft het grazen trouwens geen effect.”

Zelfde prijs

Lidl verkoop jaarlijks 52,4 miljoen liter melk. De supermarkt verzekert dat de omschakeling van stal- naar weidemelk geen invloed zal hebben op de prijs. “Net als met ons varkensvlees moet die gelijk blijven. We hopen vooral dat de markt daarin volgt en iedereen zijn standaard hoger zet. In de Scandinavische landen en bij onze noorderburen is weidemelk de standaard. Dat moet bij ons toch ook kunnen?”