Lidl verkoopt vanaf volgende week bijna vervallen producten voor spotprijs van 50 cent

09 februari 2020

08u37

In de strijd tegen voedselverspilling gaat Lidl voortaan producten die op de dag van verkoop vervallen aanbieden voor een prijs van een halve euro. De supermarktketen had al gelijkaardige, erg succesvolle proefprojecten lopen in Luxemburg en Nederland.

Verse producten waarvan de houdbaarheidsdatum bijna overschreden is, worden nu al in verscheidene supermarkten met een korting van meestal rond de 30 procent verkocht. Maar dat is niet altijd een succes. Lidl wil daar nu ook in ons land veel verder in gaan en de voeding - zoals vlees, vis en gebakjes - al ‘s morgens op de vervaldag aanbieden voor de spotprijs van 50 cent. “We gaan de klanten dan wel duidelijk maken dat die producten de dag zelf nog geconsumeerd moeten worden”, zegt woordvoerder Isabelle Colbrandt aan Het Nieuwsblad.

Supermarktketens gooien jaarlijks tonnen voedsel weg. Lidl vindt duurzaamheid belangrijk en wil tegen 2025 die voedselverspilling met de helft verminderen.

De nieuwe strategie betekent wel dat er minder eten naar de voedselbanken gaat, die mensen met financiële moeilijkheden gratis voedsel schenken. Daarom stort Lidl de helft van de opbrengst van die lastminuteverkoop door aan de voedselbanken. In de tien Lidl-filialen in Luxemburg ging het na negen maanden om 24.000 euro, licht Colbrandt toe aan Het Nieuwsblad.

Het project gaat volgende week al in alle Belgische winkels van start.