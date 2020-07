Lidl verkoopt sneakers, kousen en T-shirts en kan vraag amper bijhouden HR

03 juli 2020

08u31 16 Consument Supermarktketen Lidl is gestart met een eigen kledinglijn. Het gaat om T-shirts, slippers, kousen en sneakers in de bekende geel-blauw-rode kleuren van het merk. De ‘foute’ kledij verkoopt zo hard dat de keten de vraag amper kan bijhouden.

In ons land zijn de items sinds gisteravond te koop op de website. Vroeger dan gepland, vanwege de grote interesse. Die bleek al in Nederland, waar de verkoop gisteren startte. Klanten graaiden er spullen uit de rekken, nog voor de prijzen erbij hingen. Niet altijd voor eigen gebruik, zo blijkt. Op Ebay worden de sneakers, die in de winkel slechts 12,99 euro kosten, inmiddels al aangeboden voor 254 euro.

Ook de t-shirts voor heren zijn al uitverkocht op de Belgische webshop van Lidl. De T-shirts en de slippers kosten 3,99 euro, de kousen heb je voor amper 0,99 euro.