Lidl verkoopt nu ook cannabis in Zwitserland HR

25 april 2018

16u35

Bron: Die Welt, Lidl 4 Consument Supermarktketen Lidl biedt in een aantal van zijn filialen in Zwitserland nu ook cannabis aan. De keten deelde dat zelf mee en werkt hiervoor samen met een lokale producent. Het gaat om een soort 'cannabis-light'.

Die zou een ontspannende maar geen bedwelmende werking hebben. Voorlopig zijn in het assortiment twee artikelen opgenomen van de start-up The Botanicals. Dat bedrijf uit Thurgau maakt uitsluitend gebruik van hennep die in Zwitserland zelf wordt geteeld. De cannabis is bedoeld om gewone sigaretten mee te rollen, als vervangmiddel voor tabak. De cannabis bevat ook de bedwelmende stof THC, maar in erg kleine hoeveelheden. Ze bevatten wel meer cannabidiol (CBD), waarvan gezegd wordt dat het ontspannende en ontstekingsremmende effecten heeft.

De cannabis wordt bij Lidl aangeboden in hoeveelheden van 1,5 en 3 gram, volgens de mededeling "tegen typische Lidl-prijzen". Dat betekent in dit geval voor een prijs van respectievelijk 15 euro (17,99 CHF) of 16,7 euro (19,99 CHF).

Liberaal drugsbeleid

Cannabis met een THC-gehalte van minder dan één procent mag legaal verhandeld worden in Zwitserland. De planten worden volgens The Botanicals indoor gekweekt in semi-geautomatiseerde kassen. Het jonge bedrijf stelt dat hun producten geen chemische, synthetische of genetisch gemodificeerde stoffen bevatten.

Volgens Die Welt heeft Zwitserland een relatief liberaal drugsbeleid. Sinds men erin is geslaagd hennep te kweken met een THC-gehalte van minder dan 1 procent, valt die niet meer onder de drugswetgeving. Daardoor wordt er steeds meer legale cannabis verkocht in het Alpenland. Sinds juli vorig jaar waren er ook al in de Coop-supermarkten in Zwitserland cannabis-sigaretten te koop.