Lichte stijging elektronische betalingen op Black Friday jv

23 november 2018

19u09

Bron: belga 0 Consument Black Friday draait op volle toeren. Om 17.00 uur heeft Worldline, Europees leider op het vlak van betaal- en transactiediensten, 5,8 miljoen elektronische betalingen verwerkt. Dat is een 12 procent meer dan een gemiddelde vrijdag en een lichte stijging van 3,5 procent tegenover vorig jaar op hetzelfde tijdstip.

In de VS staat Black Friday al jaren bekend als de soldenperiode na Thanksgiving, maar het betaalverkeer toont aan dat ook de Belg overstag gaat. "De voorbije twee jaar zien we dat de Belg massaal op koopjesjacht gaat op Black Friday. Zowel handelaren als consumenten beschouwen Black Friday ondertussen als één van de belangrijkste shoppingmomenten van het jaar", zegt Eric Spapens, marketingdirecteur bij Worldline.

Vorig jaar registreerde Worldline op hetzelfde uur 5,6 miljoen elektronische betalingen, zowel online als in de fysieke winkels.