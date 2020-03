Levering- en afhaaldiensten supermarkten kunnen bestellingen amper de baas mvdb/Belga

16 maart 2020

17u52 0 Consument De afhaal- en leveringsdiensten bij de supermarkten in ons land worden erg druk bevraagd sinds de coronacrisis. Bij Delhaize, waar sprake is van een verdubbeling van het aantal bestellingen, krijgen mensen daarom de raad hun bestelling enkele dagen op voorhand te plaatsen. Colruyt, die een stijging met zeventig procent noteert, heeft bestellingen voor afgelopen zaterdag en deze maandag moeten weigeren.

Delhaize, die zowel een leverings- als een afhaaldienst heeft, zag het aantal bestellingen verdubbelen. "Sinds de start van de coronacrisis zitten we aan bijna honderd procent van onze capaciteit", zegt woordvoerder Roel Dekelver. "Door de verhoogde vraag lopen de wachttijden op, zowel voor het afhalen als voor de thuisleveringen. We raden de mensen aan om al enkele dagen op voorhand te reserveren.”

Ouderen

"We vragen ook aan de mensen om zo veel mogelijk gebruik te maken van de functie om de boodschappen zelf af te halen. Op die manier kunnen de leveringen aan huis worden voorbehouden voor de ouderen", zegt Dekelver nog.

Colruyt zag een toename met 70 procent voor de afhaaldienst Collect & Go. "We hebben een versnelling moeten terugschakelen en hebben vrijdag meegedeeld dat er geen bestelling voor zaterdag en maandag meer bij konden", zegt woordvoerster Hanne Poppe. Morgen dinsdag zou alles weer normaal moeten verlopen.

Ook op de website van Carrefour wordt maandag meegedeeld dat door "een uitzonderlijke toename in het aantal bestemmingen" mogelijk producten ontbreken of bestellingen later worden afgehandeld. Maandag kon geen woordvoerder van dat bedrijf worden bereikt.

