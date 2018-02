Levenslang? Dat betekent bij TomTom wat anders dan bij zijn gebruikers Herman Stil

07 februari 2018

15u03

Bron: Het Parool 0 Consument Hoe lang moet een elektronicafabrikant zijn spullen overeind houden? De discussie laait op nu sommige 'levenslange kaarten' van TomTom stoppen, Apple de levensduur van oude iPhones temperde en Samsung hagelnieuwe toestellen niet ondersteunt.

TomTom stelt het in een bericht aan getroffen gebruikers zo: "Elke dag werken we bij TomTom hard om je de beste navigatie-ervaring ooit te bieden. Maar sommige oude navigators voldoen niet meer om de nieuwste kaarten en software te draaien." Waarna een lijst met 40 apparaten volgt die de gebruikers gevoeglijk kunnen weggooien omdat de kaarten erop de werkelijkheid steeds minder zullen weerspiegelen.

Logisch, zou je denken, een papieren kaart veroudert ook. Daar denken TomTom­bezitters toch anders over. Die kochten hun apparaat - of vonden deze ingebouwd in hun auto - op de belofte van 'levenslange kaarten'.

Levenslang blijkt bij TomTom wat anders te betekenen dan bij zijn gebruikers.

