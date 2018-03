Lening afbetaald? Langetermijnsparen geeft zelfde belastingvoordeel Michaël Van Droogenbroeck

10 maart 2018

Hebt u straks uw huis of appartement helemaal afbetaald? Dan komt het bedrag vrij dat u al die jaren maandelijks aan de bank terugbetaalde. Misschien vraagt u zich dan af hoe u dat zinvol kan investeren. Er zijn uiteraard veel mogelijkheden, langetermijnsparen is er één van. Dat lijkt vandaag minder interessant door de huidige rente, maar levert wel een mooi fiscaal voordeel op. Net dát voordeel dat u anders verliest wanneer uw huis is afbetaald.

