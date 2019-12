Lenen voor een tweede woning: dit verandert in 2020 Kurt Deman

24 december 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Over de afschaffing van de Vlaamse woonbonus en de verlaagde registratierechten is de afgelopen maanden al heel wat inkt gevloeid. We zochten uit wat er precies verandert als u leent voor een tweede woning.

Grotere minimale eigen inbreng

De Nationale Bank wil de kredietnemer beschermen tegen een te hoge schuldenlast. Daarom legt ze nu regels op voor de quotiteit of de verhouding tussen het geleende bedrag en de waarde van de woning. De quotiteit voor een eerste woning mag voor het gros van de leningen die uw bank toekent vanaf 1 januari 2020 niet meer dan negentig procent bedragen. Dat betekent dat u meteen zelf tien procent van de aankoopsom plus het bedrag van de registratierechten moet neertellen.

Er zijn wel uitzonderingen op die regel: een kredietgever mag voor vijfendertig procent van de kredieten die hij aan jongere mensen toekent, een quotiteit verlenen van méér dan negentig procent en voor vijf procent zelfs van méér dan honderd procent.

Voor een tweede woning hanteert de Nationale Bank nog strengere normen. Wie koopt om te verhuren, zal maximum tachtig procent van de aankoopwaarde kunnen lenen. Al mag de bank die regel voor tien procent van de kredieten versoepelen tot een quotiteit van negentig procent. Bekijk hier welke woonleningen u momenteel aan de laagste rente vindt.

Federaal belastingvoordeel

Voor een tweede verblijf geldt het federale belastingvoordeel. Dat blijft dus ook na de afschaffing van de Vlaamse woonbonus van tel. Het voordeel bedraagt 30% en is afhankelijk van uw netto belastbaar beroepsinkomen, met een globaal maximum van 2.310 euro.

U maakt in het beste geval aanspraak op een korting op de personenbelasting van 693 euro, maar verliest bij de aankoop van een tweede woning wel het recht op de verhoging van de Vlaamse woonbonus op de eerste woning, mocht u daar nog van genieten. Op die manier mist u mogelijk een voordeel van 304 euro (namelijk 40% van 760 euro), dat tijdens de eerste tien jaar van uw eerste lening geldt.

U houdt er ook best rekening mee dat de registratierechten voor een tweede woning tien procent van het totale aankoopbedrag vertegenwoordigen en u dus geen aanspraak maakt op de verlaging van de registratierechten vanaf 1 januari.

Onderpand

Voor een tweede woning kunt u een hypotheek nemen op de gefinancierde woning of het appartement, maar bestaan er ook nog andere mogelijkheden. Wie de lening van zijn gezinswoning al (deels) heeft afgelost, beschikt over de mogelijkheid tot heropname van die hypotheek. Een andere optie is het hypothecair mandaat, waarbij u de lagere kosten moet afwegen tegenover de fiscale nadelen.

Belangrijk om weten is dat uw bankier enkel een hypotheek neemt op vastgoed in België. U moet dus vastgoed in ons land bezitten om een hypothecaire lening aan te gaan voor de aankoop van buitenlands vastgoed. Is dat niet het geval, dan moet u uw terugbetalingsvermogen staven met andere waarborgen.

Schuldsaldoverzekering nodig?

De bank stelt zich afhankelijk van uw persoonlijk dossier misschien soepeler op voor de schuldsaldoverzekering. Die verzekering zorgt ervoor dat de verzekeringsmaatschappij het resterende bedrag van een hypothecair krediet betaalt in het geval de verzekeringnemer overlijdt. Bij een tweede woning is het mogelijk om die te verkopen en op die manier het nog niet terugbetaalde bedrag te financieren. Bekijk hier hoe u kan besparen op uw schuldsaldoverzekering.

Extra kosten

Hou er rekening mee dat u – of u leent of niet - bovenop de prijs van uw woning of appartement zowel in het buitenland als in België registratierechten en administratieve kosten betaalt.

Bron: spaargids.be.